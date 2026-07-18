Giornale di Sicilia: “Palermo, Fortin e Bozzolan a un passo. Rao resta il primo obiettivo”

Il Palermo continua a muoversi con decisione sul mercato per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa sempre più completa. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti sta portando avanti il lavoro su due fronti: rinforzare la qualità dell’organico e completare gli slot riservati agli under.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, in porta è ormai definito il cambio alle spalle di Joronen. Con Sebastiano Desplanches destinato a trasferirsi in prestito al Frosinone, il Palermo è pronto ad accogliere Mattia Fortin, portiere classe 2003 di proprietà del Lens, che arriverà in prestito dal club francese per ricoprire il ruolo di secondo.





Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, anche la corsia sinistra è vicina a essere completata. Andrea Bozzolan, esterno mancino classe 2004, è ormai a un passo dal trasferimento in rosanero con la formula del prestito e rappresenterà l’alternativa ad Augello sulla fascia difensiva.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il principale fronte aperto resta comunque quello offensivo. Il Palermo continua a cercare un esterno mancino capace di garantire qualità e imprevedibilità nell’uno contro uno. Tra i profili monitorati rimane Issiaka Kamate dell’Inter, considerato una valida opportunità di prospettiva.

Infine, Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea che la convocazione di Emanuele Rao al ritiro del Napoli da parte di Massimiliano Allegri non modifica gli scenari di mercato. I contatti tra i due club proseguono e la trattativa resta aperta. A centrocampo, invece, tutto dipenderà dalla decisione definitiva su Claudio Gomes: al momento non è esclusa la permanenza del centrocampista francese in rosanero.