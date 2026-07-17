Sampdoria, spunta il ritorno di Veroli: sfida a Cesena e Südtirol per il difensore ex Palermo

La Sampdoria continua a muoversi con decisione sul mercato. In attesa di definire gli arrivi di Luca Ravanelli e Tobias Lauritsen, il club blucerchiato è al lavoro per completare anche il reparto difensivo.

Secondo quanto riportato da SampNews24, la dirigenza guidata dal direttore sportivo Branco sta valutando un affondo per Davide Veroli, difensore di proprietà del Cagliari reduce dall’ultima stagione in prestito al Palermo. Per il classe 2003 si tratterebbe di un ritorno a Genova, dove ha già vestito la maglia della Sampdoria.





La concorrenza, però, non manca. Da settimane Cesena e Südtirol seguono con interesse il difensore e hanno già mosso i primi passi. La Sampdoria, tuttavia, è pronta a inserirsi con decisione e potrebbe provare l’accelerata decisiva per anticipare le rivali.