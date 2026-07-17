Avellino, vicino il colpo Filippo Scotti a parametro zero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
Filippo-Scotti

L’Avellino è vicino a chiudere un nuovo innesto per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club irpino è infatti a un passo da Filippo Scotti, attaccante classe 2006 ed ex capitano della Primavera del Milan.

Il giovane centravanti, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza in rossonero, è pronto a iniziare una nuova avventura in biancoverde. Su Scotti c’erano anche diversi interessamenti dall’estero, ma l’Avellino è riuscito a superare la concorrenza e a portare avanti l’operazione, che si chiuderà a parametro zero


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