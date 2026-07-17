Giornale di Sicilia: “Palermo, Fortin e Bozzolan vicini: il mercato punta sui giovani”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
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Il Palermo accelera sul mercato degli under per completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la società rosanero è pronta a chiudere due operazioni destinate ad allungare le rotazioni, con particolare attenzione al ruolo di secondo portiere e alla corsia mancina difensiva.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tra i pali è ormai definito l’arrivo di Mattia Fortin, portiere classe 2003 di proprietà del Lens. Cresciuto nel settore giovanile del Padova, il giovane estremo difensore si è messo in evidenza nella promozione dei biancoscudati in Serie B e si è confermato anche nell’ultima stagione tra i cadetti. Il Palermo lo considera il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice Joronen e la trattativa con il club francese può considerarsi in dirittura d’arrivo.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’operazione Fortin si inserisce nel riassetto del reparto portieri. Sebastiano Desplanches, infatti, è destinato a trasferirsi al Frosinone con la formula del prestito secco, lasciando così spazio al nuovo innesto.

Anche sulla fascia sinistra difensiva il Palermo è pronto ad affondare il colpo. Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il nome individuato è quello di Andrea Bozzolan, esterno classe 2004 della Reggiana. Il club rosanero è in pole position per assicurarsi il giocatore in prestito e affidargli il ruolo di alternativa ad Augello, garantendo a Filippo Inzaghi un ricambio giovane ma già con esperienza nel campionato di Serie B.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, entrambe le operazioni rappresentano una chiara strategia del Palermo, orientata a inserire giovani di prospettiva già pronti per la categoria e capaci di aumentare la competitività della rosa in vista della nuova stagione.

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