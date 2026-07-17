Giornale di Sicilia: “Palermo, lavoro verso l’Ingolstadt. Al via la campagna abbonamenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
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Il Palermo prosegue la preparazione nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena con lo sguardo rivolto alla seconda amichevole estiva. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, dopo il successo per 8-0 contro il Gherdënia, i rosanero sono tornati ad allenarsi con una seduta pomeridiana preceduta dalla conferenza stampa di presentazione di Hernani.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’allenamento, iniziato alle 17, è stato interamente dedicato alla preparazione della sfida contro l’Ingolstadt, in programma domani alle ore 16. L’avversario, formazione militante nella terza serie tedesca, rappresenterà un banco di prova più impegnativo per la squadra di Filippo Inzaghi, chiamata a perfezionare i meccanismi di gioco in vista dell’inizio della stagione ufficiale.


Come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha inoltre ufficializzato la sede della successiva amichevole contro il Norimberga. L’incontro, previsto sabato prossimo alle ore 16, si giocherà presso il Tennisverein Vahrn di Varna, in provincia di Bolzano.

Per Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nella giornata di ieri si è aperta anche la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. In questa prima fase potranno esercitare il diritto di prelazione esclusivamente i vecchi abbonati, che avranno tempo fino al 2 agosto per confermare il proprio posto allo stadio.

Infine, Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia ricorda che dal 4 al 6 agosto si aprirà la seconda fase dedicata agli abbonati della stagione 2025/26 che non avranno confermato il proprio posto nella prima finestra e potranno scegliere tra i posti rimasti disponibili. Dal 7 agosto scatterà invece la vendita libera degli abbonamenti.

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