Palermo, Hernani si presenta: «Orgoglioso di far parte di questo progetto. Qui c’è un gruppo con personalità»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
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Hernani continua a prendere confidenza con il mondo Palermo e, dopo i primi giorni di ritiro, racconta sensazioni positive sia dentro che fuori dal campo. Il centrocampista brasiliano si è detto soddisfatto dell’accoglienza ricevuta dal gruppo e orgoglioso di far parte del progetto rosanero.

«Mi sento già molto bene, ho ritrovato tanti compagni, i ragazzi mi hanno accolto benissimo. Sono orgoglioso di fare parte di questo progetto. Sto cercando casa, ma tanto decide mia moglie», ha scherzato Hernani, strappando un sorriso ai presenti.


Nel corso dell’incontro con la stampa, il brasiliano ha poi allargato lo sguardo al momento che stanno vivendo Brasile e Italia, due nazionali storicamente protagoniste del calcio mondiale: «Brasile e Italia sono due Nazionali che hanno insegnato il calcio al mondo, ora c’è un calo. Devono ritrovare la strada giusta».

Parlando del Palermo, Hernani ha invitato la squadra a ripartire dagli aspetti positivi della scorsa stagione: «L’anno scorso è stato un campionato particolare. Il Monza ha fatto un torneo da Serie A e anche il Palermo, purtroppo non è bastato. Dobbiamo tenerci quanto fatto di positivo l’anno scorso, conosciamo l’obiettivo, dobbiamo crescere. Devono venire fuori carattere e motivazione».

Infine, il centrocampista si è soffermato sui compagni di reparto, evidenziando la qualità e la complementarità presenti nella rosa: «Non conosco solo Estevez, ma anche Segre, Ranocchia e Gomes. Cerchiamo di completarci. Estevez è più difensivo, ci completiamo. I ragazzi hanno dimostrato di avere tanta personalità». In chiusura, una battuta sulla sua passione fuori dal campo: «Quando posso mi piace giocare a tennis».

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