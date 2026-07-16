Corriere dello Sport: “Inzaghi: «Siamo in debito con i tifosi. Johnsen deve segnare 7-8 gol»”

Il Palermo inaugura il precampionato con un netto 8-0 contro il Gherdeina e Filippo Inzaghi si dice soddisfatto dell’atteggiamento mostrato dalla squadra. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, al termine della prima amichevole estiva il tecnico rosanero ha tracciato un primo bilancio, tra indicazioni tattiche, mercato e obiettivi stagionali.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi ha invitato a non soffermarsi sul punteggio: «Nelle amichevoli estive il risultato conta poco. Voglio vedere impegno e buone giocate. Oggi ho visto carica e positività, il gruppo lavora bene e i test dicono che i ragazzi si sono allenati anche durante le vacanze».





Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico non ha voluto sbilanciarsi sul sistema di gioco definitivo: «Mi interessa trovare il vestito giusto a questa squadra. Non so se giocheremo così o con il 4-3-3. Il calcio è movimento e parlare di ruoli è riduttivo. Palumbo ed Hernani possono far variare il sistema di gioco».

Tra i singoli, Inzaghi ha speso parole importanti per Johnsen, autore del primo gol stagionale: «Johnsen deve fare almeno 7-8 gol in stagione, è nella posizione giusta». Un messaggio chiaro anche ai tifosi: «Siamo in debito nei loro confronti, dobbiamo completare l’opera ed essere all’altezza delle aspettative. Mi impegnerò al massimo perché sento una grandissima fiducia nei miei confronti».

Infine, Paolo Vannini sul Corriere dello Sport riporta anche il pensiero dell’allenatore sul mercato e sulla gestione della rosa: «Non chiudo la porta a nessuno, giovani compresi. A metà agosto dovrò fare delle scelte e qualche over potrebbe andare via. Tutti devono dimostrarmi di voler restare a Palermo, che è un posto unico per fare calcio».

Nel racconto di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la prima uscita stagionale ha offerto anche indicazioni tecniche importanti. Inzaghi ha schierato inizialmente il 4-2-3-1 con Joronen; Cassandro, Bani, Magnani, Augello; Estevez, Gomes; Le Douaron, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo. Nel primo tempo sono arrivati cinque gol con la rete di Johnsen e le doppiette di Le Douaron e Pohjanpalo. Positive le prove dei nuovi Cassandro ed Estevez, mentre la coppia centrale Bani-Magnani sembra partire in vantaggio nelle gerarchie.

Nella ripresa spazio a un undici completamente diverso con Nespola; Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Avena; Segre, Ranocchia; Vasic, Palumbo, Gyasi; Anghileri. A segno il giovane Anghileri, poi Vasic e Ranocchia su rigore. Il prossimo appuntamento sarà sabato contro l’Ingolstadt 04, avversario di livello superiore.