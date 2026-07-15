Palermo-Gherdeina 8-0, Inzaghi: «Da Johnsen pretendo 10 gol. Modulo? Quest’anno cambieremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Screenshot 2026-07-15 205358

Prima amichevole del ritiro in Val Gardena per il Palermo, che ha battuto 8-0 il Gherdeina. Nel post partita ha parlato in conferenza stampa il tecnico rosanero, Filippo Inzaghi, spiegando le sue scelte sul modulo che utilizzerà quest’anno.

«Questo è un sistema che già l’anno scorso, a due mesi dalla fine, avevo intenzione di fare – ha spiegato Inzaghi – purtroppo nel momento in cui lo stavo facendo si è fatto male Johnsen. Perdendo Johnsen ho pensato che lasciare una strada che comunque ci aveva fatto fare tanti punti non era semplice»


Sul modulo, il tecnico rosanero spiega: «Quest’anno cambieremo, non so se giocheremo così, se giocheremo con tre centrocampisti, ma sicuramente giocheremo a quattro dietro. Poi per il resto ormai è un calcio in movimento. Noi abbiamo giocatori come Palumbo, come Hernani che possono farti giocare sia a 2 che a 3 a centrocampo. Vedremo in base agli interpreti».

E su Johnsen: «Penso che Johnsen sia messo così nelle caratteristiche migliori, per noi è un giocatore importante. Pretendo da lui che faccia quei sette, otto, dieci gol che ha nelle corde in Serie B, perché è un giocatore che deve fare la differenza. Per cui sono partito da questo, ho cercato di metterlo nel ruolo ideale».

Inzaghi non vuole però dimenticare quello di buono fatto l’anno scorso: «Quello che abbiamo fatto l’anno scorso lo manteniamo, sappiamo che abbiamo anche quell’arma lì, ma in questo momento vogliamo fare qualcosa di diverso»

Altre notizie

Screenshot 2026-07-15 203642

Palermo-Gherdeina 8-0, Inzaghi: «Vedo grande carica e positività»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
IMG-20260715-WA0150

Palermo, buona la prima amichevole: 8-0 al Gherdëina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Screenshot_2026-07-15-17-52-04-291_com.android.chrome-edit

Palermo show in Val Gardena: 5-0 al Gherdëina all’intervallo, doppietta Pohjanpalo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
johnsen

Ritiro Palermo: il primo gol rosanero è di Johnsen contro il Gardena

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Palermo Spezia 1-0 (1) di bartolo

Palermo, Di Bartolo passa all’Altamura in prestito

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo

Palermo, ecco i numeri di maglia provvisori per il test con il Gherdëina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Screenshot 2026-07-15 100131

Reggiana, Bernardi apre all’addio di Bozzolan: «Ha richieste ufficiali»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo bari serie b 2-0 (80) Perenzoni brunori bani

Tuttosport: “Samp: può ritornare Brunori!”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo sampdoria 1-1 (10) desplanches

Gazzetta dello Sport: “Desplanches a Frosinone per rilanciarsi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (66) corona

Il Secolo XIX: “Entella, arriva Corona: «Qui per crescere e giocare con continuità»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo sampdoria playoff 2-0 (106) desplanches

Il Messaggero: “Desplanches a un passo dal Frosinone: il Palermo apre al prestito”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo carrarese 5-0 (53) vasic

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Lovisa accelera sul mercato. Vasic resta un obiettivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-15 205358

Palermo-Gherdeina 8-0, Inzaghi: «Da Johnsen pretendo 10 gol. Modulo? Quest’anno cambieremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Screenshot 2026-07-15 203642

Palermo-Gherdeina 8-0, Inzaghi: «Vedo grande carica e positività»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
images

Padova, vicino il colpo Verde: trattativa in chiusura con la Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Screenshot 2026-07-15 194716

Pisa, UFFICIALE: arriva Leone dalla Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
IMG-20260715-WA0150

Palermo, buona la prima amichevole: 8-0 al Gherdëina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026