Palermo-Gherdeina 8-0, Inzaghi: «Da Johnsen pretendo 10 gol. Modulo? Quest’anno cambieremo»

Prima amichevole del ritiro in Val Gardena per il Palermo, che ha battuto 8-0 il Gherdeina. Nel post partita ha parlato in conferenza stampa il tecnico rosanero, Filippo Inzaghi, spiegando le sue scelte sul modulo che utilizzerà quest’anno.

«Questo è un sistema che già l’anno scorso, a due mesi dalla fine, avevo intenzione di fare – ha spiegato Inzaghi – purtroppo nel momento in cui lo stavo facendo si è fatto male Johnsen. Perdendo Johnsen ho pensato che lasciare una strada che comunque ci aveva fatto fare tanti punti non era semplice»





Sul modulo, il tecnico rosanero spiega: «Quest’anno cambieremo, non so se giocheremo così, se giocheremo con tre centrocampisti, ma sicuramente giocheremo a quattro dietro. Poi per il resto ormai è un calcio in movimento. Noi abbiamo giocatori come Palumbo, come Hernani che possono farti giocare sia a 2 che a 3 a centrocampo. Vedremo in base agli interpreti».

E su Johnsen: «Penso che Johnsen sia messo così nelle caratteristiche migliori, per noi è un giocatore importante. Pretendo da lui che faccia quei sette, otto, dieci gol che ha nelle corde in Serie B, perché è un giocatore che deve fare la differenza. Per cui sono partito da questo, ho cercato di metterlo nel ruolo ideale».

Inzaghi non vuole però dimenticare quello di buono fatto l’anno scorso: «Quello che abbiamo fatto l’anno scorso lo manteniamo, sappiamo che abbiamo anche quell’arma lì, ma in questo momento vogliamo fare qualcosa di diverso»