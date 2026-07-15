Palermo, buona la prima amichevole: 8-0 al Gherdëina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
IMG-20260715-WA0150

 

Palermo, buona la prima: 8-0 al Gherdëina nell’esordio stagionale di Inzaghi

Parte con una larga vittoria la stagione del Palermo di Filippo Inzaghi. Nel primo allenamento congiunto del ritiro estivo, i rosanero hanno superato per 8-0 il Gherdëina, formazione che nella prossima stagione militerà nel campionato di Promozione.


Un test utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe e iniziare a vedere i primi principi di gioco richiesti dal nuovo tecnico. Nel primo tempo il Palermo ha chiuso sul 5-0 grazie alle reti di Johnsen, all’autogol di Perathoner, al colpo di testa di Le Douaron e alla doppietta del bomber Pohjanpalo, apparso subito in buona condizione.

Nella ripresa Inzaghi ha rivoluzionato l’undici iniziale, cambiando tutti gli interpreti, ma la squadra ha continuato a creare occasioni. Anghileri ha firmato il sesto gol, Vasic ha impreziosito il risultato con una spettacolare mezza rovesciata per il 7-0 e, nel finale, Ranocchia ha trasformato il calcio di rigore che ha fissato il punteggio sull’8-0.

Al di là del risultato, prevedibile contro un avversario di categoria inferiore, arrivano le prime indicazioni positive per Inzaghi: intensità, buona circolazione del pallone e tanti protagonisti diversi a segno in una serata che ha inaugurato nel migliore dei modi la preparazione estiva del Palermo.

 

Altre notizie

Screenshot_2026-07-15-17-52-04-291_com.android.chrome-edit

Palermo show in Val Gardena: 5-0 al Gherdëina all’intervallo, doppietta Pohjanpalo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
johnsen

Ritiro Palermo: il primo gol rosanero è di Johnsen contro il Gardena

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Palermo Spezia 1-0 (1) di bartolo

Palermo, Di Bartolo passa all’Altamura in prestito

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo

Palermo, ecco i numeri di maglia provvisori per il test con il Gherdëina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Screenshot 2026-07-15 100131

Reggiana, Bernardi apre all’addio di Bozzolan: «Ha richieste ufficiali»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo bari serie b 2-0 (80) Perenzoni brunori bani

Tuttosport: “Samp: può ritornare Brunori!”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo sampdoria 1-1 (10) desplanches

Gazzetta dello Sport: “Desplanches a Frosinone per rilanciarsi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (66) corona

Il Secolo XIX: “Entella, arriva Corona: «Qui per crescere e giocare con continuità»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo sampdoria playoff 2-0 (106) desplanches

Il Messaggero: “Desplanches a un passo dal Frosinone: il Palermo apre al prestito”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo carrarese 5-0 (53) vasic

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Lovisa accelera sul mercato. Vasic resta un obiettivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo carrarese 5-0 (6) galassi

Repubblica: “Il City manda i manager. Rosa a caccia di Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (101) libutti Brunori

Giornale di Sicilia: “Palermo, Sudtirol in pole per Vasic. Brunori resta il nodo più delicato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026

Ultimissime

IMG-20260715-WA0150

Palermo, buona la prima amichevole: 8-0 al Gherdëina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Screenshot_2026-07-15-17-52-04-291_com.android.chrome-edit

Palermo show in Val Gardena: 5-0 al Gherdëina all’intervallo, doppietta Pohjanpalo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
johnsen

Ritiro Palermo: il primo gol rosanero è di Johnsen contro il Gardena

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Immagine

Avellino, anche Mellino verso la Serie C: il Treviso accelera per il terzino

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo monza 0-3 (103) ravanelli vasic

Sampdoria, accelerata per Ravanelli: passi avanti nella trattativa con il Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026