Palermo, buona la prima amichevole: 8-0 al Gherdëina

Palermo, buona la prima: 8-0 al Gherdëina nell’esordio stagionale di Inzaghi

Parte con una larga vittoria la stagione del Palermo di Filippo Inzaghi. Nel primo allenamento congiunto del ritiro estivo, i rosanero hanno superato per 8-0 il Gherdëina, formazione che nella prossima stagione militerà nel campionato di Promozione.





Un test utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe e iniziare a vedere i primi principi di gioco richiesti dal nuovo tecnico. Nel primo tempo il Palermo ha chiuso sul 5-0 grazie alle reti di Johnsen, all’autogol di Perathoner, al colpo di testa di Le Douaron e alla doppietta del bomber Pohjanpalo, apparso subito in buona condizione.

Nella ripresa Inzaghi ha rivoluzionato l’undici iniziale, cambiando tutti gli interpreti, ma la squadra ha continuato a creare occasioni. Anghileri ha firmato il sesto gol, Vasic ha impreziosito il risultato con una spettacolare mezza rovesciata per il 7-0 e, nel finale, Ranocchia ha trasformato il calcio di rigore che ha fissato il punteggio sull’8-0.

Al di là del risultato, prevedibile contro un avversario di categoria inferiore, arrivano le prime indicazioni positive per Inzaghi: intensità, buona circolazione del pallone e tanti protagonisti diversi a segno in una serata che ha inaugurato nel migliore dei modi la preparazione estiva del Palermo.