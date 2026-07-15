Palermo show in Val Gardena: 5-0 al Gherdëina all’intervallo

Si chiude sul 5-0 il primo tempo della prima amichevole del ritiro estivo del Palermo in Val Gardena contro il Gherdëina, formazione locale che nella prossima stagione disputerà il campionato di Promozione.

Ad aprire le marcature è stato Dennis Johnsen, autore del primo gol rosanero della stagione 2026/27, finalizzando con freddezza un uno contro uno con il portiere al 23′. Il raddoppio è arrivato cinque minuti più tardi grazie a un’autorete di Perathoner, che nel tentativo di anticipare Le Douaron ha infilato il proprio portiere.





Nel finale di frazione il Palermo ha dilagato. Al 37′ Le Douaron ha trovato il 3-0 con un colpo di testa su perfetto cross di Augello. Tre minuti dopo è arrivato il primo sigillo di Joel Pohjanpalo, servito da Johnsen, mentre al 42′ l’attaccante finlandese ha completato la doppietta approfittando di una mischia in area e firmando il definitivo 5-0 con cui le squadre sono rientrate negli spogliatoi.

Una prima frazione a senso unico per i rosanero, protagonisti di una prestazione convincente e ricca di indicazioni positive nel primo test della preparazione estiva.