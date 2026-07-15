Repubblica: “Il City manda i manager. Rosa a caccia di Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo carrarese 5-0 (6) galassi

Il Palermo continua la preparazione estiva a Santa Cristina in Val Gardena sotto lo sguardo attento del City Football Group. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, dopo la visita del direttore tecnico globale Riccardo Bigon, anche Alberto Galassi, membro del board del CFG, ha raggiunto il ritiro rosanero, confermando l’attenzione della proprietà verso il progetto siciliano in vista di una stagione considerata decisiva.

Secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, Filippo Inzaghi prosegue il lavoro sul 4-2-3-1 alternando esercitazioni dedicate alla fase difensiva e allo sviluppo della manovra offensiva. Joel Pohjanpalo ha svolto una seduta personalizzata sulle conclusioni a rete, mentre Jacopo Segre è tornato stabilmente in gruppo, mostrando una buona condizione fisica e andando anche a segno nella partitella. Nel pomeriggio la squadra ha sostenuto una seconda intensa seduta in vista della prima amichevole stagionale contro il Gherdëina.


Come evidenzia ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il mercato resta particolarmente attivo. Sebastiano Desplanches è vicino al trasferimento in prestito al Frosinone, mentre Giacomo Corona, dopo il rinnovo del contratto, si è trasferito alla Virtus Entella. Per Aljosa Vasic aumenta il pressing del Südtirol, che si aggiunge a Padova, Empoli, Sampdoria e Frosinone tra i club interessati. Tramonta invece la possibilità di vedere Matteo Brunori all’Arezzo, frenata dai costi dell’operazione.

Per Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il principale obiettivo resta Emanuele Rao. Il Palermo continua i contatti con il Napoli, anche se Massimiliano Allegri vuole prima valutarlo durante il ritiro di Dimaro. Restano nel mirino anche Mattia Compagnon del Venezia e Issiaka Kamate dell’Inter Under 23. Per la fascia sinistra, sfumata la pista Matteo Cocchi, i rosanero hanno intensificato i contatti con la Reggiana per Andrea Bozzolan, individuato come vice Augello. Si allontana invece Stefano Moreo, con il Pisa che avrebbe respinto la proposta di scambio con Le Douaron. Sullo sfondo restano anche le parole del direttore sportivo nerazzurro Gabbanini, che ha criticato i tentativi di inserimento su alcune trattative già avviate dal club toscano.

In chiusura, Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo riporta anche le prime dichiarazioni di Tommaso Cassandro: «Conoscevo già l’ambiente di Palermo e l’atmosfera del Barbera. Voglio fare bene qui e tornare in Serie A, il palcoscenico che ogni calciatore sogna».

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