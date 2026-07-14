Cosenza, UFFICIALE: Coppitelli è il nuovo allenatore

Attraverso un comunicato sui propri canali, il Cosenza ha ufficializzato l’arrivo come nuovo allenatore di Federico Coppitelli. Il tecnico ha firmato un contratto per un anno, che lo lega ai rossoblù fino al 30 giugno 2027.

Questo il comunicato del club:





“Il Cosenza Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Federico Coppitelli. Il nuovo allenatore ha oggi firmato il contratto fino al 30 giugno 2027 con il club rossoblù. Mister Coppitelli è attualmente al lavoro per pianificare la preparazione precampionato. Il Cosenza Calcio ringrazia Federico Coppitelli per aver scelto di abbracciare i colori rossoblù. Il club riconosce come grande valore aggiunto la professionalità, l’entusiasmo e la dedizione dimostrati fin dai primi contatti. Benvenuto a Cosenza, mister Coppitelli. Forza Lupi”