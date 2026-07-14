Cosenza, UFFICIALE: Coppitelli è il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
mister-ds-scaled

Attraverso un comunicato sui propri canali, il Cosenza ha ufficializzato l’arrivo come nuovo allenatore di Federico Coppitelli. Il tecnico ha firmato un contratto per un anno, che lo lega ai rossoblù fino al 30 giugno 2027.

Questo il comunicato del club:


“Il Cosenza Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Federico Coppitelli. Il nuovo allenatore ha oggi firmato il contratto fino al 30 giugno 2027 con il club rossoblù. Mister Coppitelli è attualmente al lavoro per pianificare la preparazione precampionato. Il Cosenza Calcio ringrazia Federico Coppitelli per aver scelto di abbracciare i colori rossoblù. Il club riconosce come grande valore aggiunto la professionalità, l’entusiasmo e la dedizione dimostrati fin dai primi contatti. Benvenuto a Cosenza, mister Coppitelli. Forza Lupi”

Altre notizie

Screenshot 2026-07-14 205859

Avellino, UFFICIALE: dall’Inter arriva Luca Di Maggio

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Screenshot 2026-07-14 193906

Juve Stabia, spunta Petrungaro per l’attacco

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
748534173_1364884605566101_9031141797906976063_n

Ufficiale: Maat Daniel Caprini è un nuovo giocatore del Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
746661057_1269356651791405_6711069230552585198_n

Ufficiale: Lorenzo Ignacchiti è un nuovo giocatore del Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
748354214_1347416210170955_679188475526296334_n

Ufficiale: Nicola Patanè è un nuovo giocatore della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
746199125_1345599047069805_7841265058085006174_n

Fellipe Jack è della Cremonese: arriva in prestito dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Bari 1-0 (39) desplanches

Frosinone, sorpresa Desplanches: il portiere del Palermo è vicino in prestito

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
del grosso

Cremonese, nello staff di Giampaolo arriva Del Grosso: ex tecnico della Primavera del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (70) corona

UFFICIALE Palermo, rinnovo e prestito: Giacomo Corona passa all’Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
giuseppe-leone-juvestabia

Pisa-Palermo, il mercato accende la rivalità. L’accusa: “Osti ci ha provato anche per Leone”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo monza 0-3 (98) corona

Il Secolo XIX: “Entella, tutto fatto per Corona. Arriva in prestito dal Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo modena 1-1 (181) vasic

Corriere del Veneto: “Padova, sfuma Harder. Ora torna di moda Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-14 215354

Mondiale 2026: Spagna avanti 1-0 sulla Francia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
mister-ds-scaled

Cosenza, UFFICIALE: Coppitelli è il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Screenshot 2026-07-14 205859

Avellino, UFFICIALE: dall’Inter arriva Luca Di Maggio

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Screenshot 2026-07-14 204421

“Viva Palermo e Santa Rosalia”: i rosanero augurano un buon festino (Video)

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
ritiro palermo

Ritiro Palermo: doppia seduta in Val Gardena, il report

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026