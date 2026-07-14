Fellipe Jack è della Cremonese: arriva in prestito dal Como

La Cremonese mette a segno un nuovo innesto per il reparto difensivo. Il club grigiorosso ha ufficializzato l’arrivo di Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco dal Como con la formula del prestito, corredato da diritto di opzione e contro-opzione a favore della società lariana.

Difensore mancino classe 2006, nato a San Paolo, Fellipe Jack è cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Palmeiras, dove ha conquistato due campionati brasiliani Under 17 e una Copa do Brasil di categoria. Nell’estate del 2024 si è trasferito al Como, mettendosi in luce con la formazione Primavera prima di esordire in Serie A ad appena 18 anni, collezionando complessivamente sette presenze nel massimo campionato.

Nella scorsa stagione ha maturato ulteriore esperienza in Serie B con le maglie di Spezia e Catanzaro, totalizzando 12 presenze e due reti, prendendo parte anche alla finale di ritorno dei playoff. Sul fronte internazionale, dopo aver vestito la maglia del Brasile Under 17, ha scelto di rappresentare l’Italia nelle selezioni Under 19 e Under 20.





Un rinforzo giovane ma già con esperienza tra i professionisti per la Cremonese, che accoglie così un difensore di prospettiva pronto a mettersi a disposizione della squadra in vista della nuova stagione.