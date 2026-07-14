Fellipe Jack è della Cremonese: arriva in prestito dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
746199125_1345599047069805_7841265058085006174_n

La Cremonese mette a segno un nuovo innesto per il reparto difensivo. Il club grigiorosso ha ufficializzato l’arrivo di Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco dal Como con la formula del prestito, corredato da diritto di opzione e contro-opzione a favore della società lariana.

Difensore mancino classe 2006, nato a San Paolo, Fellipe Jack è cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Palmeiras, dove ha conquistato due campionati brasiliani Under 17 e una Copa do Brasil di categoria. Nell’estate del 2024 si è trasferito al Como, mettendosi in luce con la formazione Primavera prima di esordire in Serie A ad appena 18 anni, collezionando complessivamente sette presenze nel massimo campionato.

Nella scorsa stagione ha maturato ulteriore esperienza in Serie B con le maglie di Spezia e Catanzaro, totalizzando 12 presenze e due reti, prendendo parte anche alla finale di ritorno dei playoff. Sul fronte internazionale, dopo aver vestito la maglia del Brasile Under 17, ha scelto di rappresentare l’Italia nelle selezioni Under 19 e Under 20.


Un rinforzo giovane ma già con esperienza tra i professionisti per la Cremonese, che accoglie così un difensore di prospettiva pronto a mettersi a disposizione della squadra in vista della nuova stagione.

Altre notizie

Palermo Bari 1-0 (39) desplanches

Frosinone, sorpresa Desplanches: il portiere del Palermo è vicino in prestito

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
del grosso

Cremonese, nello staff di Giampaolo arriva Del Grosso: ex tecnico della Primavera del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (70) corona

UFFICIALE Palermo, rinnovo e prestito: Giacomo Corona passa all’Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
giuseppe-leone-juvestabia

Pisa-Palermo, il mercato accende la rivalità. L’accusa: “Osti ci ha provato anche per Leone”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo monza 0-3 (98) corona

Il Secolo XIX: “Entella, tutto fatto per Corona. Arriva in prestito dal Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo modena 1-1 (181) vasic

Corriere del Veneto: “Padova, sfuma Harder. Ora torna di moda Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
di_nardo_IPA_pescara_copertina

Tuttosport: “Di Nardo-Catanzaro. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Camarda

Gazzetta dello Sport: “Samp, idea Camarda. Intanto l’Entella è a un passo da Corona”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo pescara 5-0 (141) brunori

La Nazione Arezzo: “Arezzo, ufficiale Sala. Cutolo chiude a Brunori: «Nessuna trattativa»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (58) corona

Giornale di Sicilia: “Palermo, Bozzolan per la fascia. Corona verso l’Entella, cresce l’interesse per Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo manchester city (129) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Osti insiste sugli esterni: Rao resta vicino, Compagnon e Kamate in corsa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (147) tifosi

Giornale di Sicilia: “Abbonamenti Palermo, parte la campagna: obiettivo quota 17 mila”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026

Ultimissime

746199125_1345599047069805_7841265058085006174_n

Fellipe Jack è della Cremonese: arriva in prestito dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
bani

Palermo, le amichevoli del ritiro saranno trasmesse in diretta sul sito ufficiale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
1751900042415_bizzotto

Mondiali, Francia-Spagna sarà l’ultima telecronaca di Bizzotto: finale affidata a Rimedio e Adani

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
PALERMO MANTOVA INZAGHI

Juventus-Palermo, doppia diretta: il test estivo sarà visibile anche in streaming gratuito

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Bari 1-0 (39) desplanches

Frosinone, sorpresa Desplanches: il portiere del Palermo è vicino in prestito

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026