Ufficiale: Nicola Patanè è un nuovo giocatore della Juve Stabia

La Juve Stabia ha ufficializzato l’arrivo di Nicola Patanè, attaccante classe 2004 proveniente dall’Hellas Verona. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato un contratto che lo legherà al club gialloblù fino al 30 giugno 2028, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas Verona, Patanè ha esordito con la prima squadra nell’agosto 2023 in Coppa Italia. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienza in prestito con Ternana e Pergolettese, prima di disputare un’ottima stagione con la Virtus Verona, dove ha collezionato 30 presenze, realizzando 6 gol e fornendo 4 assist.

Dopo la firma, il nuovo attaccante della Juve Stabia ha espresso tutto il suo entusiasmo: «È un orgoglio essere arrivato a Castellammare, farò di tutto per ripagare la fiducia del direttore e della società. Sono un giocatore duttile ed estroso e cercherò di migliorare la finalizzazione. Ai tifosi chiedo di sostenerci durante la stagione: li aspetto allo stadio per esultare insieme».



