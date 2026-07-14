Corriere del Veneto: “Padova, sfuma Harder. Ora torna di moda Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo modena 1-1 (181) vasic

Il Padova cambia obiettivo dopo aver visto sfumare Jonas Harder. Come racconta Dimitri Canello e Luisa Nicoli sul Corriere del Veneto, il centrocampista ha scelto il Basilea, che ha acquistato il giocatore a titolo definitivo dalla Fiorentina per circa 2 milioni di euro, garantendo ai viola anche il 50% sulla futura rivendita, condizioni impossibili da pareggiare per il club biancoscudato.

Archiviata la pista Harder, il Padova è tornato a seguire Aljosa Vasic, centrocampista del Palermo attualmente in ritiro con i rosanero a Selva di Val Gardena. Secondo Dimitri Canello e Luisa Nicoli del Corriere del Veneto, sul classe 2002 restano vigili anche Südtirol, Empoli, Sampdoria e Frosinone.


Più vicina, invece, la chiusura per Riccardo Braschi, attaccante della Primavera della Fiorentina, con la trattativa che viene descritta ormai alle battute finali.

Sempre con l’Inter, il Padova continua a lavorare per i giovani Issiaka Kamate e Matteo Cocchi, mentre Topalovic dovrebbe iniziare il ritiro con la prima squadra nerazzurra nonostante l’interesse del club veneto e di altre società di Serie B.

Nel ritiro di Pejo è stato intanto presentato il nuovo difensore Tommaso Bordoni, ex capitano della Primavera della Lazio.

«Il Padova si era affacciato abbastanza presto rispetto alle tempistiche di mercato. Il mio agente mi aveva avvisato e io ho seguito anche diverse partite della passata stagione. Ho visto come il Padova lavora con i giovani, poi toccherà a me dimostrare di essere all’altezza. I miei modelli sono Nesta e Bastoni».

Nella seconda parte dell’articolo, Dimitri Canello e Luisa Nicoli del Corriere del Veneto si soffermano sul Vicenza. Nel test vinto 13-0 contro una rappresentativa locale, mister Fabio Gallo ha iniziato a inserire i nuovi arrivati nel suo 3-5-2. Tra le note positive anche la presenza del classe 2008 Ettore Broggian, che ha appena rinnovato il contratto fino al 2029.

Stessa durata contrattuale anche per Filippo Conzato, che dopo il rinnovo è stato ceduto in prestito al Torino con diritto di opzione.

Sul mercato continua infine il pressing per Mattia Valoti, centrocampista seguito da tempo dal Vicenza.

Il capitano Filippo Costa ha fatto il punto sul momento della squadra.

«Sono arrivati tanti nuovi giocatori e mi sembra che si stiano integrando molto bene. Impareremo a conoscerci sempre meglio, capendo i punti di forza e le caratteristiche di ognuno».

Sul ritorno in Serie B ha poi aggiunto:

«È una categoria che inseguivo da quattro anni e finalmente sono riuscito a conquistarla. È un motivo di orgoglio ancora più grande averla conquistata a Vicenza e faremo di tutto per toglierci tante soddisfazioni anche quest’anno».

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