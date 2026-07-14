Corriere dello Sport: “Atalanta vicina ad Alajbegovic. Genoa accoglie Traoré, Lecce su Hysaj”

Il mercato di Serie A continua a entrare nel vivo tra operazioni in chiusura e nuovi obiettivi. Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport fa il punto sulle principali trattative della giornata, con Atalanta, Genoa, Lecce e Como protagoniste.

Secondo Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, l’Atalanta è ormai a un passo dall’acquisto di Kerim Alajbegovic. La Dea ha rilanciato la propria offerta superando i 20 milioni di euro, pur senza raggiungere i 30 milioni inizialmente richiesti dal Bayer Leverkusen. Il club bergamasco punta anche sulla volontà del giovane attaccante di trasferirsi in Italia, una destinazione che il classe 2008 ha imparato ad apprezzare grazie ai racconti di Miralem Pjanic ed Edin Dzeko.





Il Lecce accelera invece per Elseid Hysaj. Come evidenzia Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club salentino ha raggiunto un accordo di massima con il difensore svincolato e nelle prossime ore proseguiranno i contatti per definire gli ultimi dettagli contrattuali. Resta inoltre aperta la trattativa per l’attaccante scozzese Robbie Ure del Sirius: il Lecce ha presentato un’offerta da 4 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita, ma il club svedese punta a incassare una cifra superiore anche grazie all’interesse di Nizza e Hoffenheim.

Sul fronte delle cessioni, Tarik Muharemovic è sempre più vicino alla Premier League. Secondo il Corriere dello Sport, il Leeds United ha aumentato il pressing per anticipare la concorrenza di Newcastle e Sunderland, mentre la Juventus è pronta a incassare il 50% dell’importo della futura cessione.

Il Genoa, intanto, ha accolto Hamed Junior Traoré, arrivato dal Marsiglia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. Come racconta ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il centrocampista sosterrà le visite mediche prima dell’ufficialità, mentre proseguono i contatti con la Roma per cercare di arrivare ad Artem Dovbyk, primo obiettivo per l’attacco rossoblù.

In casa Como è invece tutto definito per Mattia Liberali, che ha sostenuto le visite mediche prima della firma del contratto quinquennale da circa un milione di euro a stagione più bonus. Il club lariano continua inoltre a lavorare per il difensore Davinson Sanchez del Galatasaray.

Come riporta il Corriere dello Sport, nel frattempo il tecnico del Chelsea Xabi Alonso, durante la propria presentazione, ha elogiato Marco Palestra: «Ha tante qualità adatte al calcio moderno. Ha la mentalità giusta». Anche il nuovo allenatore del Liverpool Andoni Iraola ha parlato di mercato, sottolineando la necessità di rinforzare ulteriormente la rosa. È infine diventato ufficiale il trasferimento di Leandro Trossard al Besiktas, con visite mediche e firma previste a Istanbul.