Catanzaro vicino ai fratelli Tchaouna: Polito conferma la trattativa

Il Catanzaro è vicino a chiudere l’arrivo dei fratelli Franck e Francky Tchaouna. I due calciatori, reduci dall’esperienza in Serie D con l’Enna, sono finiti nel mirino del club giallorosso, che punta a definire l’operazione nei prossimi giorni.

A confermare l’avanzamento della trattativa è stato il direttore sportivo Ciro Polito, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Potremmo chiuderli nei prossimi giorni”.





I fratelli Tchaouna sono legati all’ex attaccante della Lazio Loum Tchaouna e rappresentano un investimento in prospettiva per il Catanzaro, deciso a rinforzare la rosa in vista della nuova stagione.