Mondiale 2026: Spagna avanti 1-0 sulla Francia dopo i primi 45

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Si chiude il primo tempo della semifinale del Mondiale 2026 tra Spagna e Francia. All’intervallo sono le Furie Rosse a condurre per 1-0, al termine di una prima frazione giocata con maggiore intensità e qualità rispetto ai francesi. Il vantaggio spagnolo rispecchia quanto visto in campo, con la squadra iberica capace di imporre il proprio ritmo e di creare le occasioni più pericolose.

Gli spagnoli iniziano meglio il match, prendendo subito il pallino del gioco in mano. Al 20′ Digne commette fallo su Yamal e regala un calcio di rigore alla Spagna: dal dischetto va Oyarzabal che trafigge Maignan e firma la rete dell”1-0. La Francia fatica a reagire e la formazione di De La Fuente gestisce bene il vantaggio, andando anche vicina al gol del raddoppio.


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