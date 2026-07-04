Mondiale 2026: pari a reti bianche tra Canada e Marocco dopo i primi 45

Si conclude sullo 0-0 il primo tempo del match tra Canada e Marocco, valido per gli ottavi di finale del Mondiale 2026. Le due squadre vanno al riposo dopo una prima frazione combattuta, caratterizzata da grande intensità ma da poche occasioni da gol.

In avvio è il Canada a prendere in mano il pallino del gioco e al 10′ costruisce la migliore occasione del primo tempo con Oluwaseyi. L’attaccante controlla con eleganza un preciso filtrante in area di rigore e calcia di destro, rasoterra e di prima intenzione, verso il centro della porta, ma Bounou si fa trovare pronto e respinge con il piede. Il Marocco fatica invece a entrare in partita, con i nordamericani ben organizzati in campo e capaci di concedere pochissimi spazi agli avversari.





Si chiude così una prima frazione senza reti, con la qualificazione ai quarti di finale ancora tutta da decidere nella ripresa e, se necessario, ai tempi supplementari o ai calci di rigore