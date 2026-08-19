Gazzetta dello Sport: “Palermo, ansia Joronen: domani la risonanza. Semper e Perin se lo stop sarà lungo”

Il Palermo resta in apprensione per Jesse Joronen. L’infortunio alla spalla rimediato dal portiere durante la sfida di Coppa Italia contro il Lecce si è rivelato importante e saranno gli esami strumentali a stabilire la reale entità del problema e, soprattutto, i tempi necessari per il recupero.

Come riferisce Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Joronen ha riportato una lussazione alla spalla e domani sarà sottoposto a una risonanza magnetica. L’esame dovrà chiarire anche un aspetto fondamentale: se sarà possibile procedere con una terapia conservativa oppure se sarà necessario un intervento chirurgico.





Joronen, intervento chirurgico? Rischio stop di almeno quattro mesi

È proprio l’eventualità dell’operazione a preoccupare maggiormente il Palermo. In caso di intervento chirurgico, infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, per Joronen si prospetterebbe uno stop di almeno quattro mesi.

Una prospettiva che cambierebbe inevitabilmente anche le strategie di mercato del club.

Il Palermo, infatti, sarebbe intenzionato a prendere un altro portiere a prescindere, ma il livello dell’investimento dipenderà proprio dalla prognosi di Joronen.

Semper e Perin per uno stop lungo

Se gli accertamenti dovessero confermare una lunga assenza del finlandese, la società sarebbe pronta a orientarsi verso un portiere di alto livello.

Tra i profili presi in considerazione ci sarebbe Adrian Semper, attualmente al Pisa, club che si sta preparando ad accogliere Confente. Ma soprattutto resta da seguire la pista Mattia Perin.

Secondo la Gazzetta dello Sport nel pezzo firmato da Fabrizio Vitale, il Palermo avrebbe sondato ieri l’entourage del portiere della Juventus. Un primo movimento esplorativo per comprendere la fattibilità di un’eventuale operazione.

Fortin titolare se lo stop fosse più breve

Completamente differente sarebbe invece lo scenario in caso di una prognosi meno pesante.

Se Joronen dovesse rimanere fuori per un periodo più contenuto, il Palermo potrebbe decidere di dare fiducia a Mattia Fortin, protagonista di un ottimo ingresso contro il Lecce, cercando sul mercato un altro portiere in grado di coprirgli le spalle.

In questa seconda ipotesi, scrive Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, una soluzione potrebbe essere rappresentata da Alessandro Pizzignacco del Monza.

Tutto, dunque, ruota attorno agli accertamenti di Joronen. La risonanza di domani rappresenterà un passaggio decisivo: dalla diagnosi dipenderà non soltanto il percorso di recupero del finlandese, ma anche la scelta del Palermo tra un portiere di primo piano come Semper o Perin oppure la fiducia a Fortin affiancandogli un’alternativa.