Il Tirreno: “Empoli, infermeria piena verso il Palermo: Magnino da valutare, ai box anche Shpendi, Egan, Monaco e Belardinelli”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
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La questione Luca Magnino tiene banco in casa Empoli a una settimana dalla sfida contro il Palermo. Il capitano azzurro dovrà essere valutato alla ripresa degli allenamenti per chiarire l’entità del problema fisico accusato nei giorni scorsi. Matteo Andreoletti spera di recuperare uno dei riferimenti della squadra in vista della gara contro i rosanero. È quanto riferisce Il Tirreno facendo il punto dall’infermeria dei toscani.

Al momento resta aperta l’ipotesi che si sia trattato di un inconveniente senza particolari conseguenze. Per questa ragione, secondo Il Tirreno, sarebbe ancora prematuro considerare Magnino indisponibile per la partita contro il Palermo, in programma sabato 10 ottobre al Carlo Castellani – Computer Gross Arena.


Per Andreoletti la presenza del capitano avrebbe un peso importante. Nei primi allenamenti il nuovo tecnico ha infatti mantenuto il 3-5-2, utilizzandolo come modulo di riferimento in continuità con le idee di Pagliuca.

Poter ritrovare Magnino permetterebbe dunque all’allenatore di lavorare sulla continuità del reparto e di avere a disposizione uno dei riferimenti del gruppo.

Empoli, da valutare anche Shpendi ed Egan

Non è soltanto Magnino a essere monitorato. Come riporta Il Tirreno, anche Shpendi, Egan e Monaco hanno svolto lavoro differenziato negli ultimi giorni.

Per l’attaccante albanese bisognerà verificare il recupero dal problema al piede, mentre Egan è reduce dalla distorsione accusata contro l’Arezzo.

Per Monaco l’obiettivo è invece la partita di Ascoli: un recupero prima di quell’appuntamento viene indicato come poco probabile.

Anche Belardinelli ha proseguito con un programma separato e il quadro complessivo delle disponibilità sarà aggiornato alla ripartenza.

Andreoletti lavora sulle sue idee

Intanto Andreoletti ha cominciato a tradurre sul campo i propri principi di gioco. Il lavoro ha alternato situazioni tattiche, partitelle e palle inattive, con le due punte schierate più vicine tra loro.

Un accorgimento, evidenzia Il Tirreno, studiato per favorire gli scambi e fornire maggiore sostegno a chi si trova davanti.

Dopo la pausa del fine settimana, l’Empoli entrerà nella fase decisiva della preparazione alla partita contro il Palermo. Prima di definire gli uomini sui quali puntare, Andreoletti dovrà però capire su quali recuperi potrà effettivamente contare.

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