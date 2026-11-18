Il Palermo si prepara alla trasferta di Catanzaro con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica, ma la sfida del Ceravolo potrebbe nascondere diverse insidie. A mettere in guardia la formazione di Filippo Inzaghi è Fabio Caserta, doppio ex della partita, avendo indossato la maglia rosanero da calciatore e allenato i giallorossi.

Intervistato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, il tecnico ha analizzato il confronto di sabato, soffermandosi sulla forza del Palermo, sul rapporto personale con Inzaghi e sulle principali concorrenti nella corsa alla promozione in Serie A.





Caserta: «Catanzaro-Palermo sarà complicata per entrambe»

Nonostante la distanza in classifica tra le due formazioni, Caserta invita a non sottovalutare la squadra allenata da Michele Mignani.

«Non sarà sicuramente una partita facile, come non vedo partite facili in Serie B. Il Catanzaro non arriva da un momento positivo, a differenza del Palermo. Il Catanzaro ha rivoluzionato tanto, però deve cercare di tirarsi fuori e di sfruttare il fattore campo. Sarà una partita complicata per entrambi».

Il tecnico sottolinea quindi l’importanza del fattore campo per i calabresi, chiamati a reagire dopo un avvio di stagione difficile.

Palermo, Caserta esalta Inzaghi: «Mi aspettavo questa partenza»

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista riguarda il rapporto tra Fabio Caserta e Filippo Inzaghi.

I due allenatori sono legati da una solida amicizia e hanno avuto modo di confrontarsi anche su alcune operazioni di mercato del Palermo.

Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Caserta ha confermato di aver parlato con Inzaghi anche in occasione dell’arrivo in rosanero di Tommaso Cassandro.

«Sì, con Pippo ci sentiamo, abbiamo un buonissimo rapporto. Ci siamo sentiti anche quando hanno preso Cassandro. Abbiamo parlato un po’ di giocatori e mi aveva già parlato dell’idea che voleva cambiare qualcosa rispetto all’anno scorso».

L’ex rosanero ha poi espresso un giudizio particolarmente positivo sulla qualità della squadra.

«Potenzialmente questa squadra, in tutti i reparti, è superiore rispetto a tutte le altre di Serie B. Mi aspettavo questo inizio, perché Pippo ha dato sempre l’impronta alle sue squadre. E quest’anno a maggior ragione. Quando hai già fatto un anno dove conosci l’ambiente, dove conosci la maggior parte dei giocatori, parti da un vantaggio rispetto ad altre squadre, mi aspettavo una partenza così».

Parole che confermano come il rendimento del Palermo non rappresenti una sorpresa per Caserta, convinto delle qualità della rosa e del lavoro svolto da Inzaghi.

Caserta: «Inzaghi non fa mai abbassare l’attenzione»

Il primato in classifica non deve però trasformarsi in un motivo per abbassare la concentrazione.

Secondo Caserta, proprio la capacità di mantenere alta la tensione agonistica rappresenta uno dei principali punti di forza dell’allenatore rosanero.

«Inzaghi è uno che da questo punto di vista non fa mai abbassare l’attenzione. Il campionato è lungo e difficile, quindi bisogna tenere alta la concentrazione. Ma in questo Pippo è molto bravo».

Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la trasferta di Catanzaro rappresenterà un altro banco di prova per una squadra che sta rispettando le aspettative di inizio stagione.

Serie B, Caserta analizza le rivali del Palermo: Modena, Verona e Pisa

Nel corso dell’intervista, il doppio ex ha parlato anche delle principali concorrenti dei rosanero nella corsa alla promozione.

A partire dal Modena, protagonista di un avvio di stagione positivo.

«Il Modena non lo vedo una sorpresa. Sta lavorando bene negli ultimi anni e sta investendo anche tanto, quindi non la vedo come una sorpresa».

Caserta si è poi soffermato sul Verona, indicandolo tra le formazioni potenzialmente in grado di lottare per la promozione diretta.

«Il Verona non è partito benissimo, però ha un allenatore che conosce bene l’ambiente. Negli ultimi anni ha fatto molto bene in Serie A. Ha una squadra forte, io l’ho vista anche dal vivo. È una squadra strutturata, che potenzialmente può competere per le prime due posizioni».

Attenzione anche al Pisa, altra formazione che secondo Caserta potrà restare competitiva fino al termine del campionato.

«Anche il Pisa di Bianco lotterà fino alla fine, così come ha fatto l’anno scorso con il Monza partendo anche un po’ in ritardo».

Caserta e il futuro: «Aspetto un progetto in cui poter incidere»

L’ultima parte dell’intervista concessa a Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia è dedicata al futuro professionale dell’allenatore.

Attualmente senza squadra, Caserta ha confermato di aver avuto alcuni contatti, senza però arrivare a un accordo.

«Ho avuto qualche colloquio, poi hanno fatto scelte diverse. Sono in attesa, vediamo cosa si muove. Vorrei un progetto in cui posso incidere e soprattutto che rispecchi un po’ quello che vorrei fare io».

In attesa di una nuova opportunità in panchina, Caserta continuerà dunque a seguire con attenzione la Serie B e, in particolare, la sfida tra due squadre che hanno segnato il suo percorso professionale.