Prosegue la preparazione del Palermo in vista della prossima trasferta contro il Catanzaro. Questa mattina i rosanero si sono ritrovati al centro sportivo di Torretta per una nuova seduta di allenamento sotto la guida di Filippo Inzaghi, tornato regolarmente in campo dopo i giorni di riposo dovuti alla tonsillite.

Come riportato dal club attraverso il consueto report, la squadra ha iniziato la seduta con un lavoro di forza in palestra. Successivamente, il gruppo si è spostato sul terreno di gioco per svolgere esercitazioni dedicate alla tattica difensiva e alcune partite 5 contro 5.





Prosegue dunque il lavoro della formazione rosanero in vista del prossimo impegno di campionato, con Inzaghi nuovamente al comando delle operazioni sul campo.