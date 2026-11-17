Nahuel Estevez è uno degli uomini simbolo della profondità della rosa del Palermo. Il centrocampista argentino, che ha compiuto 31 anni sabato scorso, ha partecipato a tutte le 13 partite ufficiali disputate dai rosanero in questa stagione, comprese quelle di Coppa Italia, partendo però titolare soltanto tre volte.

Una situazione che non rappresenta un problema, ma una risorsa per Filippo Inzaghi. La capacità di incidere anche a partita in corso è una delle caratteristiche che stanno accompagnando il Palermo nella corsa alla promozione.





Il centrocampista argentino, reduce da due stagioni in Serie A con il Parma, ha raccontato il proprio percorso, il rapporto con Inzaghi, l’importanza dello spogliatoio e le ambizioni della squadra rosanero.

Nahuel, cominciamo dal nome così particolare.

«In italiano non so dare una traduzione, ma al mio paese molti si chiamano così».

E il numero 24?

«La 8 l’aveva Segre. Il 24 mi piace da quando ero bambino. L’avevo allo Spezia».

Infanzia a Buenos Aires, partito da un piccolo club fino allo storico Estudiantes.

«In Argentina il calcio è quasi tutto, c’è un campetto in ogni strada, anche nel mio quartiere, Lomas del Mirador. Ho iniziato a giocare là, tutti speriamo di arrivare in alto ma alla fine lo fa solo chi ha fortuna. E la forza».

La chiamata dall’Italia giunge nel 2020.

«L’anno del Covid… Nello Spezia di Italiano, una squadra con tanti giovani. Ci davano per retrocessi e invece ci salvammo giocando un bel calcio. Poi a Crotone andò tutto storto, venivamo dalla A e finimmo in C. Il calcio a volte è così. A Parma altra musica: promossi al 2º anno, Pecchia in panchina, un team forte».

Nel corso dell’intervista concessa a Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, Estevez ripercorre anche l’esperienza al Parma, confrontando la squadra che conquistò la promozione con l’attuale Palermo.

Con lei c’era Hernani. Molti trovano parecchie somiglianze fra quel gruppo e il Palermo di oggi.

«Sì e no. Quello era un gruppo giovane (Man, Bonny, Bernabè) e formato da ragazzi di diverse nazionalità, il che impone una gestione particolare; questo Palermo qualitativamente è simile ma ha esperienza e tanti italiani. E vi assicuro che è un fattore che cambia le cose. Anch’io ero un altro Estevez».

In che senso?

«Ho cambiato modo di giocare perché bisognava adattarsi alla squadra. Ero arrivato come mezzala d’attacco, ho capito che ero più utile in un altro ruolo perché a quel Parma serviva equilibrio. E da allora quelle sono le mie caratteristiche».

Il motivo per cui l’ha scelta il Palermo.

«Ho imparato presto a pensare per obiettivi non individuali. Siamo tutti importanti non è una frase vuota, ma la realtà di chi vive uno spogliatoio. La concorrenza di giocatori bravi fa alzare l’asticella, c’è chi sa essere decisivo all’inizio e dalla panchina. Poi è il mister che fa le scelte».

Mentalizzati al teorema Inzaghi.

«La città, noi, il gruppo, dal primo giorno tutti sappiamo qual è il desiderio. E allora devi saper lasciare stare il personale e concentrarsi su quell’obiettivo».

Un concetto sul quale il centrocampista insiste anche rispondendo a una domanda di Paolo Vannini del Corriere dello Sport relativa alla gestione delle scelte dell’allenatore e alla possibilità di partire dalla panchina.

Ma qual è la reazione nel sentirsi importante e poi quando l’allenatore dà la formazione non esserci?

«Ognuno la prende diversamente ma chi ha esperienza sa che chi non entra può essere più importante di chi fa un gol. Il tecnico non a caso cita sempre Bozzolan che in campionato non ha fatto un solo minuto: vederlo contento rafforza la squadra. Io mi sento sempre sul pezzo, con le 5 sostituzioni si cambia mezza squadra. In carriera ho dato sempre priorità al comportamento e così sto facendo anche qui. Il mio obiettivo è vincere col Palermo e il gruppo è fondamentale».

Nell’intervista firmata da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, spazio anche al rapporto tra Palermo e i calciatori argentini che hanno lasciato il segno nella storia rosanero.

Avrà saputo della tradizione argentina di Palermo: senza tornare a Vernazza, basti dire Pastore e Dybala.

«O il Mudo Vazquez che a Parma mi parlava tantissimo di Palermo. Però sarò sincero, non ho scelto per il passato ma perché ho visto ambizione e una società che sa cosa vuole. Poi è vero che la città ha una maniera di vivere il calcio simile alla nostra. Al Barbera la gente si fa sentire come negli stadi in Argentina, è fantastico vederlo sempre pieno».

Il Palermo imbattuto riparte da Catanzaro. Lo scorso torneo là arrivarono due ko su due.

«Sappiamo di trovare un ambiente caldo ma è normale; tutti vogliono batterci, la B è difficile anche contro l’ultima. I precedenti negativi? È un’altra storia».

L’ultima parte del colloquio con Paolo Vannini per il Corriere dello Sport riguarda invece un aspetto che Estevez vorrebbe migliorare: la capacità di trovare più spesso la via del gol.

Poche reti nella sua carriera.

«È un punto da migliorare, i miei compiti sono altri. Ma a tirare in porta ci provo. E se faccio gol lo dedicherò a Vito, il mio primo figlio, nato in Italia e che vive a Mondello con me e mia moglie».