Amichevoli Nazionali U21, Italia-Belgio 2-2: Ekhator firma nel finale il pareggio per gli uomini di Baldini

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 16, 2026
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Termina in parità l’incontro amichevole tra l’Italia U21 ed i pari categoria del Belgio. Un match equilibrato, con i padroni di casa che riescono a trovare il pareggio nel finale grazie al rigore trasformato da Ekhator.

Inizia il match e gli azzurrini hanno subito una grande occasione per portarsi in vantaggio: Dagasso e Faticanti fanno diga davanti alla difesa e recuperano un prezioso pallone, proprio il centrocampista del Venezia mette un cross interessante per Camarda con il portiere belga che pasticcia e manda in angolo.


Al 12′ i padroni di casa ci riprovano, con un tiro potente e rasoterra di Inacio che viene bloccato da Pieklak. Il gol che sblocca il risultato in favore dell’Italia arriva al 25′: Cherubini che approfitta di una mischia in area di rigore e con la punta buca il portiere belga. La reazione del Belgio, però, non si fa attendere, riportando il risultato in equilibro con un tiro dalla distanza di Vermant che trafigge Daffara.

Gli azzurrini approcciano male la ripresa, andando subito sotto: grande azione del Belgio che svaria da destra a sinistra, bella giocata di Mbangula nello stretto per Nonge che mette in mezzo una palla solo da spingere in rete per Mirisola, che firma la sua doppietta personale.

Dopo vari tentativi, all’88’ l’Italia riesce a riportarsi in parità grazie al rigore trasformato da Ekhator, che firma il definitivo 2-2. Un pareggio che da informazioni utili al Ct Baldini, con gli azzurrini che proseguono la loro striscia di risultati utili consecutivi.

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