Amichevoli Nazionali: pari all’intervallo tra ItaliaU21 e BelgioU21

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 16, 2026
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Va al riposo sul risultato di parità l’ItaliaU21 nel match amichevoli contro i pari categoria del Belgio. Un primo tempo equilibrato, dove gli uomini del ct Baldini si sono resi leggermente più pericolosi rispetto alla formazione belga.

Inizia il match e gli azzurrini hanno subito una grande occasione per portarsi in vantaggio: Dagasso e Faticanti fanno diga davanti alla difesa e recuperano un prezioso pallone, proprio il centrocampista del Venezia mette un cross interessante per Camarda con il portiere belga che pasticcia e manda in angolo.


Al 12′ i padroni di casa ci riprovano, con un tiro potente e rasoterra di Inacio che viene bloccato da Pieklak. Il gol che sblocca il risultato in favore dell’Italia arriva al 25′: Cherubini che approfitta di una mischia in area di rigore e con la punta buca il portiere belga.

La reazione del Belgio, però, non si fa attendere, riportando il risultato in equilibro con un tiro dalla distanza di Vermant che trafigge Daffara.

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