Corriere dello Sport: “Italia, Mancini sogna il primo posto: contro il Belgio basta un pareggio. Le probabili formazioni”

L’Italia di Roberto Mancini si prepara all’ultimo appuntamento della fase a gironi di UEFA Nations League con un obiettivo che, soltanto cinquanta giorni fa, sembrava impensabile: conquistare il primo posto e accedere ai quarti di finale. Questa sera, alle 20.45, gli azzurri affronteranno il Belgio al King Baudouin Stadium di Bruxelles, forti del primato in classifica e della possibilità di qualificarsi anche con un pareggio.

Come racconta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, la Nazionale ha compiuto una trasformazione sorprendente, passando dalle difficoltà iniziali a una serie di risultati che hanno riacceso entusiasmo e fiducia. Il successo in rimonta contro la Francia a San Siro ha rappresentato la conferma più importante della crescita del gruppo.





Italia, cinquanta giorni per cambiare tutto

La nuova avventura di Mancini sulla panchina azzurra era cominciata nel peggiore dei modi. Il 25 settembre, allo stadio Olimpico di Roma, il Belgio aveva messo in grande difficoltà l’Italia, imponendosi grazie alle reti di Godts e Lukebakio.

In quella partita, le giocate di Kevin De Bruyne e il palleggio dei Diavoli Rossi avevano evidenziato i limiti di una Nazionale ancora alla ricerca di una propria identità. Soltanto gli interventi di Gianluigi Donnarumma avevano evitato un passivo più pesante.

Da allora, però, lo scenario è cambiato radicalmente.

Gli azzurri hanno segnato sette reti nelle due sfide contro la Turchia, pareggiato in Francia e successivamente battuto i Bleus a Milano, grazie alla doppietta di Pio Esposito e al gol di Davide Frattesi.

Una serie di risultati che ha portato l’Italia a quota dieci punti, in testa al girone.

Nations League, all’Italia basta un pareggio contro il Belgio

Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, la situazione di classifica offre agli azzurri un vantaggio importante.

Il Belgio di Mark van Bommel deve necessariamente vincere per conquistare il primo posto, mentre alla Nazionale di Mancini basta evitare la sconfitta.

Un successo permetterebbe all’Italia di chiudere il raggruppamento davanti anche alla Francia, coronando una rimonta che alla vigilia della competizione appariva difficilmente prevedibile.

Il percorso compiuto assume ancora più valore considerando che, durante l’estate, la retrocessione in Lega B veniva considerata un rischio concreto.

Adesso, invece, gli azzurri possono giocarsi l’accesso ai quarti di finale.

Mancini ha cambiato la mentalità degli azzurri

Uno degli aspetti più significativi della rinascita italiana riguarda l’atteggiamento della squadra.

Mancini ha progressivamente costruito una Nazionale più aggressiva, capace di accorciare le distanze tra i reparti e affrontare gli avversari con maggiore personalità.

La svolta tattica era già emersa durante la prima partita contro il Belgio, quando gli azzurri erano riusciti a reagire dopo una mezz’ora particolarmente complicata.

Da quel momento, il commissario tecnico ha insistito su un sistema flessibile, basato sull’intensità, sui duelli individuali e sulla capacità di recuperare rapidamente il pallone.

Come sottolinea Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il cambiamento più importante riguarda proprio la mentalità: l’Italia non scende più in campo condizionata dalla paura, ma cerca di imporre il proprio gioco anche contro avversari di livello internazionale.

La vittoria sulla Francia ha rappresentato la dimostrazione più evidente di questa trasformazione.

Italia, assenti Frattesi e Cambiaghi

Per la sfida di Bruxelles, Mancini dovrà rinunciare a due elementi.

Davide Frattesi, centrocampista della Lazio e autore di una rete contro la Francia, ha lasciato il raduno per un risentimento muscolare. Indisponibile anche Nicolò Cambiaghi.

Il commissario tecnico dovrebbe quindi apportare alcune modifiche alla formazione rispetto alla partita di San Siro.

Il sistema di gioco previsto è il 4-3-3, con Donnarumma tra i pali e una linea difensiva composta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori.

A centrocampo spazio a Barella, Tonali e Fagioli, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Vergara, Pio Esposito e Dimarco.

Il Belgio dovrebbe invece rispondere con il 4-2-3-1, affidandosi alla qualità di De Bruyne, Doku e De Ketelaere.

Belgio-Italia, le probabili formazioni

Belgio (4-2-3-1): Lammens; De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne; Lavia, Tielemans; Doku, De Bruyne, Moreira; De Ketelaere. Allenatore: Van Bommel.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Allenatore: Mancini.

Stadio: King Baudouin Stadium, Bruxelles.

Orario: 20.45.

Diretta TV: Rai 1.

Arbitro: Eskas (Norvegia).

Assistenti: Engan e Rossland (Norvegia).

Quarto uomo: Kringstad (Norvegia).

VAR: Dingert (Germania).

AVAR: Hagenes (Norvegia).

Belgio-Italia, le ultime sulle due squadre

Per il Belgio risultano indisponibili Debast, Onana, Openda e Saelemaekers. Il commissario tecnico Van Bommel dovrà quindi gestire alcune assenze importanti, soprattutto nelle rotazioni.

Sul fronte italiano, oltre a Frattesi e Cambiaghi, figurano tra gli indisponibili anche Gianluca Mancini e Zaniolo.

Mancini potrà comunque contare su diverse alternative, tra cui Carnesecchi, Vicario, Ricci, Doumbia, Cissé, Palestra, Pisilli, Liberali, Scamacca, Sebastiano Esposito, Ghilardi e Koleosho.

La formazione azzurra cercherà di confermare la crescita mostrata nelle ultime settimane, mantenendo quell’aggressività che ha permesso di mettere in difficoltà anche la Francia.

Italia, un pareggio per continuare il percorso

La sfida di Bruxelles rappresenta un banco di prova importante, ma non un giudizio definitivo sul lavoro di Mancini.

Come osserva ancora il Corriere dello Sport, anche un’eventuale sconfitta non cancellerebbe i progressi compiuti dalla Nazionale negli ultimi cinquanta giorni.

L’Italia ha già evitato la retrocessione e può guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni internazionali.

La qualificazione ai quarti di Nations League offrirebbe al commissario tecnico altre due partite di alto livello per proseguire il percorso di crescita dei giovani.

In caso contrario, l’attenzione si sposterebbe verso le qualificazioni all’Europeo 2028, previste a partire da marzo.

Intanto, però, c’è un primo posto da difendere.

Dopo aver ribaltato le aspettative e superato la Francia, l’Italia di Mancini vuole completare la propria rimonta contro il Belgio. Novanta minuti per trasformare una rinascita inattesa in un risultato concreto.