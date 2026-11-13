Italia, la Serie B fa la differenza: 20 dei 31 azzurri sono cresciuti in cadetteria

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
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La Serie B si conferma un passaggio fondamentale nella crescita dei calciatori italiani. A certificarlo sono i numeri diffusi dalla Lega B: ben 20 dei 31 giocatori convocati in Nazionale hanno militato nel campionato cadetto, collezionando complessivamente 944 presenze prima di raggiungere i massimi livelli.

Un dato che sottolinea il ruolo della Serie B nella formazione dei talenti destinati a vestire la maglia azzurra. Tra i protagonisti con un passato nel torneo figurano Davide Frattesi, primatista con 110 presenze, Marco Carnesecchi, Francesco Pio Esposito, Federico Gatti e Sandro Tonali.


Un percorso che coinvolge anche diversi giovani, cresciuti attraverso le esperienze nel campionato cadetto prima di affermarsi in Serie A e all’estero. «Vedere due terzi dei convocati transitati dalla B è motivo di grandissima soddisfazione», ha commentato il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, evidenziando l’importanza del torneo nella valorizzazione dei talenti italiani.

Numeri che confermano come la Serie B non sia soltanto un campionato competitivo, ma anche un’importante opportunità di crescita per il futuro del calcio italiano.

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