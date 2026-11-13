Gazzetta del Sud: “Catanzaro, un mese e mezzo per decidere chi resta: Mignani valuta la rosa in vista del mercato”
Il Catanzaro si prepara ad affrontare una fase decisiva della stagione. Ultimo in classifica dopo le prime giornate di campionato, il club giallorosso dovrà sfruttare le prossime otto partite, che separano la squadra dalla conclusione del girone d’andata, per capire su quali calciatori puntare in vista del mercato di gennaio.
Come evidenzia la Gazzetta del Sud, la seconda sosta stagionale assume un significato completamente diverso rispetto alla prima. Dopo altre sei partite disputate, tre delle quali sotto la guida di Michele Mignani, il Catanzaro non è riuscito ad abbandonare l’ultima posizione. Adesso non c’è più soltanto la necessità di conoscere meglio la rosa, ma soprattutto quella di individuare gli uomini adatti ad affrontare la lotta per la salvezza.
Catanzaro, Polito avverte: «A Natale non guarderò in faccia nessuno»
La società ha già chiarito che le prossime settimane saranno fondamentali per le valutazioni sul futuro dei calciatori.
Durante la presentazione di Michele Mignani, il direttore sportivo Ciro Polito aveva lanciato un messaggio preciso:
«A Natale tireremo una linea e non guarderò in faccia nessuno».
Una dichiarazione che, alla luce dei risultati ottenuti finora, assume un peso ancora maggiore.
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, il club dovrà valutare non soltanto le qualità tecniche dei singoli, ma anche la loro capacità di sostenere le pressioni di una stagione complicata e di adattarsi alle richieste tattiche del nuovo allenatore.
Loubao, Pogacar e Cassa: tre giocatori ancora senza spazio
Tra i principali interrogativi figurano alcuni dei calciatori arrivati nell’ultima sessione estiva di mercato.
Loubao, Pogacar e Cassa non hanno ancora trovato spazio in campo, né durante la gestione di Gorgone né con Mignani.
Per Loubao e Pogacar potrebbero aver pesato le difficoltà di ambientamento. Il primo, esterno offensivo arrivato in prestito dal Monza, proveniva dalla terza serie francese, mentre il secondo giocava nel massimo campionato sloveno.
Il passaggio al calcio italiano, con ritmi e richieste tattiche differenti, potrebbe aver rallentato il loro inserimento.
Diverso il discorso relativo a Cassa. Il giocatore sembrava avere caratteristiche adatte al ruolo di trequartista, ma già con Gorgone aveva faticato a trovare spazio persino tra i convocati.
Con Mignani, come osserva la Gazzetta del Sud, il passaggio al 3-5-2 rende ancora più complicata la sua collocazione tattica. Resta da capire se possa essere adattato al ruolo di mezzala oppure a quello di seconda punta.
Buso e Alesi guadagnano terreno, Pafundi perde centralità
Il cambio di allenatore ha già modificato alcune gerarchie all’interno dello spogliatoio.
Buso, poco utilizzato in precedenza, ha conquistato maggiore considerazione ed è entrato stabilmente nelle rotazioni.
Alesi, invece, è diventato un punto fermo del centrocampo giallorosso.
Una scelta che ha contribuito a garantire maggiore equilibrio alla squadra, ma che ha comportato una riduzione dello spazio per Simone Pafundi, giocatore dalle spiccate caratteristiche offensive.
Le prossime partite serviranno anche a capire se il giovane talento potrà ritagliarsi un ruolo importante nel nuovo sistema di gioco.
I gemelli Tchaouna tra le note positive
Tra i giocatori che hanno offerto segnali incoraggianti figurano Frankie e Franck Tchaouna.
Il primo, centrocampista, ha già mostrato qualità interessanti, garantendo soprattutto fisicità e presenza nella zona centrale del campo.
Il fratello Franck, impiegato in attacco, ha invece lasciato buone impressioni in occasione del debutto assoluto contro il Cesena.
Entrambi rappresentano elementi sui quali Mignani potrebbe continuare a lavorare nelle prossime settimane, con l’obiettivo di valorizzarne le caratteristiche.
Da Ruggero a Mosti, chi rischia il posto a gennaio
Il Catanzaro dispone attualmente di un gruppo di circa trenta calciatori e, secondo la Gazzetta del Sud, appare inevitabile che durante il mercato invernale alcuni elementi possano lasciare la squadra per consentire l’arrivo di rinforzi.
La struttura portante della formazione sembra invece ben definita, con Iemmello, Petriccione, Antonini e Pigliacelli considerati riferimenti fondamentali.
Restano nelle valutazioni del tecnico anche giocatori esperti come Imperiale e Candela, mentre si attende di poter contare pienamente su Pecorino, Giovane e Di Francesco.
Diversa la situazione di alcuni elementi finora poco utilizzati, come il difensore Postiglione e l’esterno Garnica.
Sotto osservazione anche calciatori dai quali ci si attendeva un contributo maggiore, tra cui Ruggero, che ha perso il posto a favore di Frosinini, Mosti e lo stesso Pafundi.
Il prossimo mese e mezzo potrebbe quindi determinare cambiamenti significativi nella composizione della rosa, con possibili esclusioni anche inattese.
Il Palermo alla ripresa, primo esame per il Catanzaro
Il primo appuntamento dopo la sosta sarà particolarmente impegnativo: al Ceravolo arriverà il Palermo di Filippo Inzaghi, attuale capolista del campionato.
Per Mignani sarà un banco di prova importante per valutare i progressi della squadra e verificare la tenuta del nuovo assetto tattico contro una delle principali candidate alla promozione.
La sfida con i rosanero aprirà una fase nella quale ogni prestazione potrà incidere sulle scelte future della società.
Il Catanzaro dovrà cercare punti preziosi per la salvezza, ma anche individuare gli uomini sui quali costruire la seconda parte della stagione. A gennaio, le valutazioni potrebbero tradursi in una profonda revisione dell’organico.