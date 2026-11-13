Giornale di Sicilia: “Palermo, emozione per i 20 abbonati storici. Danila Fiorito: «Ho detto a Vavassori che avrebbe segnato, ne ha fatti due»”

Un legame che attraversa le generazioni, fatto di ricordi, emozioni e amore incondizionato per i colori rosanero. In occasione del 126° anniversario della propria fondazione, il Palermo ha voluto rendere omaggio a venti abbonati storici, dieci uomini e dieci donne, protagonisti di un’iniziativa speciale organizzata dal club.

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la società ha dedicato ai venti sostenitori due momenti particolarmente significativi: una cena celebrativa e l’ingresso sul terreno di gioco del Renzo Barbera insieme ai calciatori, prima della partita contro il Vicenza.





Tra i protagonisti dell’iniziativa figurano Pasquale Cappello, 93 anni, l’abbonato più anziano, e Danila Fiorito, tifosa rosanero da oltre trent’anni.

Palermo, la cena con Mirri e l’omaggio agli abbonati storici

Il primo appuntamento si è svolto il 26 ottobre, quando il Palermo ha organizzato una cena e una cerimonia dedicate ai venti tifosi selezionati.

Alla serata hanno partecipato anche il presidente Dario Mirri, il magistrato Leonardo Guarnotta e l’attore Tony Sperandeo.

Un’occasione per condividere racconti e ricordi legati alla storia del club e alla passione di chi ha continuato a sostenere la squadra nel corso degli anni.

Come evidenzia Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, l’iniziativa ha voluto mettere al centro proprio quei sostenitori che rappresentano la memoria storica della tifoseria palermitana.

Pasquale Cappello, 93 anni: «Un’emozione che mi ha travolto»

Il secondo momento delle celebrazioni è arrivato il 1° novembre, in occasione di Palermo-Vicenza.

I venti abbonati hanno avuto la possibilità di entrare sul terreno di gioco insieme ai calciatori rosanero, indossando maglie in edizione limitata dedicate al 1909, al 1970 e al 1980.

Un’esperienza particolarmente intensa per Pasquale Cappello, che a 93 anni ha vissuto un momento indimenticabile.

«È stata un’esperienza molto bella. Non me ne sono neppure reso conto, perché è stata talmente un’emozione che mi ha travolto completamente, ero bloccato. È stato un momento straordinario».

Il tifoso rosanero ha parlato anche della stagione del Palermo di Filippo Inzaghi, mostrando grande fiducia nella possibilità di conquistare la promozione.

«Raggiungere la Serie A è logico, perché quest’anno si va a gonfie vele, metto le mani sul fuoco».

Danila Fiorito: «Entrare in campo è stata un’emozione indescrivibile»

Tra le protagoniste dell’iniziativa anche Danila Fiorito, che ha raccontato al Giornale di Sicilia, nell’articolo di Massimiliano Radicini, le sensazioni provate durante l’ingresso sul terreno di gioco del Barbera.

«Per chi ha questa passione, è un’emozione indescrivibile, per tutto è quello che io ho provato, soprattutto quando sono entrata in campo. Avevo il cuore che mi batteva forte forte, perché vado sempre allo stadio e partecipo a tutto quello che c’è lì, però viverla in quel modo… accanto a questo ragazzo che mi sembrava mio nipote…».

Il ragazzo al quale fa riferimento è Alessandro Vavassori, che l’ha accompagnata durante l’ingresso in campo prima della sfida contro il Vicenza.

La previsione su Vavassori: «Mi ha chiesto se avrebbe segnato, gli ho detto di sì»

Danila Fiorito ha raccontato anche un simpatico episodio avvenuto pochi istanti prima della partita.

«Mi ha chiesto pure: “Ma che dici, faccio gol?” e io gli ho detto: “Certo che fai gol”, e ne ha fatti 2».

Una previsione che si è rivelata esatta, considerando la doppietta realizzata da Vavassori nella vittoria del Palermo contro il Vicenza.

La tifosa ha poi sottolineato l’emozione vissuta e la cura con cui è stata organizzata l’iniziativa.

«È stata un’emozione bellissima. Peccato che è durata poco, perché non ce ne siamo accorti. C’è stata un’organizzazione perfetta. Il presidente Mirri è una persona squisita e anche il responsabile del museo Giovanni Tarantino, che ci ha fatto ricordare tante cose del passato».

«La passione per il Palermo è nata con mio padre. La curva non la cambierei»

Il rapporto di Danila Fiorito con il Palermo affonda le proprie radici nella tradizione familiare.

Una passione trasmessa dal padre e diventata parte integrante della sua vita.

«È nata con mio padre, per noi la domenica era stadio. Adesso vado in curva e non la cambierei per nessun altro settore».

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’omaggio ai venti abbonati storici ha rappresentato uno dei momenti più significativi delle celebrazioni per il 126° anniversario del Palermo.

Un’iniziativa che ha unito passato e presente, permettendo a chi ha accompagnato la squadra per decenni di vivere da protagonista una giornata speciale accanto ai calciatori rosanero.

Le emozioni di Pasquale Cappello e Danila Fiorito raccontano un legame che va oltre i risultati sportivi e che continua a tramandarsi di generazione in generazione.