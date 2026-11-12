Palermo-Benevento, biglietti in vendita: Curve da 23 euro, previste riduzioni e promozioni. Tutti i prezzi

Il Palermo FC ha annunciato l’apertura della vendita dei biglietti per la sfida contro il Benevento, valida per la 14ª giornata del campionato di Serie B 2026/27. La partita si disputerà sabato 28 novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera.

La società rosanero ha comunicato prezzi, modalità di acquisto e agevolazioni per alcune categorie di tifosi, compresa una promozione riservata agli studenti universitari.





Palermo-Benevento, tutti i prezzi dei biglietti

Per assistere alla sfida contro il Benevento, il prezzo del biglietto intero parte da 23 euro per le Curve e arriva a 115 euro per la Centralissima.

Di seguito il listino ufficiale:

Settore Intero Donne/Over 65 Under 16 Promo UNIPA Centralissima 115 € 100 € 100 € — Tribuna Centrale 76 € 60 € 60 € — Tribuna Laterale 50 € 42 € 42 € — Gradinata Inferiore 35 € 28 € 28 € 26 € Gradinata Superiore 30 € 24 € 24 € 22 € Curve 23 € 19 € 19 € 17 €

È inoltre prevista una tariffa Under 14 di 16 euro per la Gradinata Superiore Laterale, acquistabile esclusivamente insieme a un biglietto intero.

Le riduzioni Over 65 sono riservate a chi abbia già compiuto 65 anni alla data dell’acquisto, mentre quelle Under 16 e Under 14 sono destinate a chi non abbia ancora raggiunto la rispettiva età.

Promozione UNIPA: Curve a 17 euro

Anche per Palermo-Benevento sarà disponibile la promozione dedicata agli studenti universitari.

I possessori di UNIPA Card o cedolino UNIPA potranno acquistare personalmente i biglietti a tariffa agevolata presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera.

Le tariffe previste sono:

Curve: 17 euro.

Gradinata Superiore: 22 euro.

Gradinata Inferiore: 26 euro.

La promozione sarà disponibile nei seguenti giorni e orari:

Lunedì 23 novembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30.

Mercoledì 25 novembre, dalle 15 alle 17.30.

Giovedì 26 novembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30.

Dove acquistare i biglietti

I tagliandi per Palermo-Benevento sono acquistabili fino a esaurimento disponibilità attraverso i canali ufficiali del club.

La vendita è attiva sul portale della biglietteria Palermo FC, per il quale è necessaria la registrazione al sito ufficiale, e nei punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale.

Tra i punti vendita autorizzati figura anche il SiamoAquile Bar&Store dello stadio Renzo Barbera.

Settore ospiti e cambio utilizzatore

Per quanto riguarda il settore riservato ai tifosi del Benevento, il Palermo ha precisato che sono ancora attese indicazioni da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

Il club ha inoltre comunicato le disposizioni relative al cambio utilizzatore dei titoli di accesso.

I biglietti interi possono essere ceduti a tutti, mentre quelli ridotti devono rispettare i requisiti previsti dalla relativa categoria. I tagliandi Under 14 non sono cedibili.

Il cambio utilizzatore degli abbonamenti prevede un costo di 3 euro per ogni operazione.

Le indicazioni per l’accesso al Renzo Barbera

Per entrare allo stadio sarà necessario presentare un documento d’identità originale e in corso di validità, insieme al biglietto digitale, anche su smartphone, oppure al tagliando cartaceo.

Per gli abbonamenti e i biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD saranno richieste anche la fidelity card originale e la ricevuta segnaposto.

Il Palermo FC invita infine i tifosi a raggiungere lo stadio con largo anticipo rispetto al calcio d’inizio, così da evitare lunghe attese agli ingressi.