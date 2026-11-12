Perin: «Quando ha chiamato il Palermo non ci ho pensato un secondo. Qui per realizzare un sogno»

Mattia Perin ha scelto Palermo per ritrovare entusiasmo, continuità e una nuova dimensione della propria carriera. Il portiere rosanero, che ha appena compiuto 34 anni, racconta alla Gazzetta dello Sport le ragioni che lo hanno spinto a lasciare la Juventus e ad accettare una nuova sfida in Serie B.

Nell’intervista realizzata da Pietro Scognamiglio per la Gazzetta dello Sport, l’estremo difensore parla di una nuova giovinezza calcistica, del progetto del City Football Group e dell’ambizione di riportare il Palermo in Serie A.





La scelta di Palermo e l’addio alla Juventus

Il primo contatto con i rosanero è arrivato dopo un periodo nel quale Perin stava già riflettendo sulla possibilità di cambiare ambiente.

«Da qualche tempo stavo meditando un cambiamento: per riaccendermi, per regalarmi una nuova giovinezza calcistica. Quando ha chiamato il Palermo non ci ho pensato un secondo, senza badare alla categoria».

Una decisione maturata anche grazie alla solidità del progetto societario.

Alla domanda di Pietro Scognamiglio della Gazzetta dello Sport su cosa lo abbia convinto, Perin risponde:

«Soprattutto quello che sta facendo qui il City Group: c’è la solidità di cui avevo bisogno per pensare di cambiare vita. Poi, ecco, ho ripensato alla partita di Perth: giocandoci contro, mi ero reso conto di quanta qualità avesse questa squadra».

Il riferimento è all’amichevole Juventus-Palermo disputata in Australia l’11 agosto, quando Perin aveva difeso ancora la porta bianconera, distinguendosi anche per un intervento su Le Douaron.

Palermo, un contratto fino al 2029 e il sogno promozione

Il portiere ha firmato con il Palermo fino al 2029 e non nasconde la volontà di tornare presto nella massima serie, questa volta da protagonista.

«Sono venuto qui per contribuire a realizzare un sogno che si sta coltivando da anni, sarebbe fantastico per la città e per il club, oltre che per me».

Un obiettivo che si inserisce nel percorso di crescita della società rosanero.

Come emerge dall’intervista di Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, Perin considera il trasferimento non un passo indietro, ma una scelta precisa per rilanciare la propria carriera.

Il rapporto con Palermo e la nuova vita in Sicilia

L’impatto con la città è stato immediatamente positivo.

«Qui sto benissimo: il calore della gente, l’arte, la cucina. E un centro sportivo fantastico, che conta molto perché ci passiamo tante ore».

Perin ha festeggiato il suo 34° compleanno martedì, trascorrendo prima alcuni momenti con la famiglia a Torino e poi tornando in Sicilia.

«Mia moglie e i miei figli mi hanno fatto trovare la torta per colazione, ho spento le candeline e poi via».

Un equilibrio tra la famiglia e la nuova esperienza professionale che sta accompagnando il portiere in questa fase della carriera.

Nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport e raccolta da Pietro Scognamiglio, Perin descrive dunque Palermo come il luogo ideale per alimentare nuove ambizioni.

Il suo obiettivo è chiaro: contribuire alla promozione e tornare in Serie A con la maglia rosanero.