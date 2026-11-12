Giornale di Sicilia: “Palermo, Pohjanpalo cerca il gol con la Finlandia: Inzaghi aspetta il suo bomber”

Due partite con la Nazionale finlandese per ritrovare continuità sotto porta e tornare a Palermo con nuove energie. Joel Pohjanpalo è pronto a vivere un’altra parentesi internazionale, con l’obiettivo di confermare il proprio rendimento con la Finlandia e recuperare quella vena realizzativa che, almeno in campionato, non ha ancora raggiunto i livelli della passata stagione.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centravanti rosanero sarà impegnato oggi contro l’Albania a Tirana e domenica contro San Marino a Helsinki. Due incontri ufficiali validi per la UEFA Nations League 2026/2027, che rappresentano anche un’opportunità per ritrovare fiducia in vista della ripresa della Serie B.





Pohjanpalo, due partite con la Finlandia per ritrovare il gol

Il numero 9 del Palermo torna a indossare la maglia della propria Nazionale in un momento importante della stagione.

La Finlandia affronterà l’Albania a Tirana giovedì 12 novembre, prima di ospitare San Marino domenica 15 novembre a Helsinki.

Pohjanpalo arriva a questi appuntamenti con numeri incoraggianti nelle competizioni internazionali.

Nelle prime quattro presenze della Nations League 2026/2027 ha già realizzato tre reti, confermando la propria efficacia con la maglia finlandese.

Il suo bilancio complessivo in Nazionale è di 67 presenze e 18 gol, statistiche che testimoniano il ruolo ricoperto dall’attaccante nel corso degli anni.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le prossime due partite potrebbero rappresentare un’occasione preziosa per ritrovare maggiore confidenza con la porta avversaria prima del ritorno a Palermo.

Palermo, Pohjanpalo cambia ruolo: meno gol ma più assist

In questa stagione, il centravanti finlandese sta interpretando il proprio ruolo in maniera differente rispetto al passato.

Nel Palermo di Filippo Inzaghi, Pohjanpalo non è soltanto il terminale offensivo incaricato di finalizzare le azioni, ma partecipa attivamente anche alla costruzione del gioco.

Spesso arretra per ricevere il pallone, dialoga con i trequartisti e favorisce gli inserimenti dei compagni.

Un lavoro prezioso che consente alla squadra di sviluppare la manovra offensiva attraverso soluzioni differenti.

I numeri in Serie B raccontano questa trasformazione: 11 presenze, 2 gol e 3 assist.

Un rendimento realizzativo inferiore rispetto alle aspettative, compensato però da un contributo significativo nella creazione delle occasioni da rete.

Cinque gol e tre assist: il bilancio stagionale del finlandese

Considerando tutte le competizioni, il rendimento di Pohjanpalo assume contorni differenti.

Alle due reti realizzate in campionato si aggiungono infatti i tre gol segnati nelle due presenze in Coppa Italia, contro Lecce e Mantova.

Il bilancio complessivo stagionale è quindi di cinque reti e tre assist.

Competizione Presenze Gol Assist Serie B 11 2 3 Coppa Italia 2 3 — Totale 13 5 3

Come osserva Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il contributo dell’attaccante non può essere valutato esclusivamente attraverso il numero dei gol.

La sua capacità di muoversi tra le linee e di favorire gli inserimenti dei compagni rappresenta infatti una componente importante del sistema offensivo costruito da Inzaghi.

Johnsen, Vavassori e Strefezza: Pohjanpalo al servizio dell’attacco

Il Palermo può contare su diversi giocatori capaci di rendersi pericolosi negli ultimi metri.

Dennis Johnsen, Dominic Vavassori e Gabriel Strefezza rappresentano soluzioni offensive con caratteristiche differenti, ma accomunate dalla capacità di attaccare gli spazi e creare occasioni.

In questo contesto, il lavoro di Pohjanpalo diventa fondamentale.

Il centravanti finlandese offre un punto di riferimento ai compagni, viene incontro per ricevere il pallone e contribuisce ad aprire spazi nella difesa avversaria.

I suoi movimenti permettono agli esterni e ai trequartisti di inserirsi con maggiore continuità.

Il risultato è un attacco nel quale la produzione offensiva non dipende esclusivamente dalle conclusioni del numero 9, ma anche dal lavoro che svolge lontano dalla porta.

Inzaghi aspetta i gol di Pohjanpalo per la corsa alla Serie A

Secondo l’analisi del Giornale di Sicilia firmata da Massimiliano Radicini, Pohjanpalo continua a essere una pedina centrale nel progetto tecnico di Filippo Inzaghi.

Il Palermo, primo in classifica e ancora imbattuto dopo undici giornate, ha dimostrato di possedere numerose soluzioni offensive.

Ritrovare anche la continuità realizzativa del centravanti finlandese rappresenterebbe un ulteriore valore aggiunto nella corsa alla promozione.

La sosta per le nazionali potrebbe quindi arrivare al momento giusto.

Pohjanpalo avrà l’opportunità di confrontarsi con Albania e San Marino, cercando di incrementare il proprio bottino internazionale e ritrovare fiducia sotto porta.

Al rientro in Sicilia, Inzaghi ritroverà un attaccante il cui contributo resta fondamentale anche quando non segna.

Ma se il finlandese dovesse tornare a realizzare gol con la stessa frequenza della passata stagione, il Palermo potrebbe aggiungere un’arma ancora più importante alla propria corsa verso la Serie A.