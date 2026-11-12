Corriere dello Sport: “Palermo, che forza nei secondi tempi: +10 punti dopo l’intervallo. Modena da record, Avellino primo nella classifica al 45’”

Il Palermo costruisce la propria forza soprattutto nei secondi tempi. Se le partite di Serie B terminassero dopo i primi 45 minuti, la classifica del campionato sarebbe completamente diversa: i rosanero sarebbero fuori dalle prime due posizioni, l’Avellino guiderebbe la graduatoria in solitaria e il Modena si ritroverebbe addirittura nelle zone basse. A cambiare gli equilibri sono le riprese, nelle quali la formazione di Filippo Inzaghi ha conquistato ben dieci punti in più rispetto ai risultati maturati all’intervallo.

A evidenziarlo è Pierluigi Capuano sulle pagine del Corriere dello Sport, attraverso un’analisi dei risultati delle prime 110 partite del campionato cadetto, mettendo a confronto la classifica al 45′ con quella effettiva.





Palermo quinto dopo i primi tempi: dieci punti conquistati nelle riprese

Il dato più significativo per il Palermo riguarda la differenza tra il rendimento nei primi e nei secondi tempi.

Dopo undici giornate, la formazione rosanero avrebbe conquistato soltanto 17 punti se le partite fossero terminate all’intervallo, con quattro vittorie, cinque pareggi e due sconfitte.

Un bottino che collocherebbe il Palermo al quinto posto, alle spalle di Avellino, Padova, Mantova e Cesena, e a pari punti con il Pisa.

La classifica reale racconta invece una storia completamente diversa: il Palermo guida il campionato con 27 punti, dieci in più rispetto a quelli ottenuti virtualmente al termine delle prime frazioni.

Come sottolinea Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, soltanto il Modena ha fatto meglio dei rosanero nella capacità di modificare il risultato durante le riprese.

Modena da record: +12 punti dopo l’intervallo

La squadra che ha ottenuto il maggiore beneficio dai secondi tempi è il Modena.

La formazione emiliana avrebbe soltanto 11 punti nella classifica al 45′, con tre vittorie, due pareggi e sei sconfitte.

Un rendimento che la collocherebbe al quindicesimo posto, ai margini della zona playout.

La classifica effettiva vede invece il Modena al secondo posto con 23 punti, grazie a un miglioramento di ben dodici lunghezze rispetto ai risultati dell’intervallo.

Un dato che testimonia la capacità degli emiliani di ribaltare o migliorare l’esito delle partite nella seconda frazione.

Alle spalle del Modena, nella graduatoria dei punti recuperati dopo il riposo, figurano proprio il Palermo con +10 e l’Ascoli con +8.

Avellino primo al 45′: Nesta avrebbe 21 punti

La situazione opposta riguarda l’Avellino di Alessandro Nesta.

Se le partite fossero terminate dopo un tempo, gli irpini sarebbero primi in classifica con 21 punti, frutto di sei vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

La formazione campana avrebbe dunque cinque punti in più rispetto ai 16 conquistati nella classifica reale.

Secondo l’approfondimento del Corriere dello Sport firmato da Pierluigi Capuano, soltanto il Catanzaro ha perso più punti dell’Avellino durante le seconde frazioni.

Gli irpini condividono il saldo negativo di cinque punti con l’Empoli, mentre la Sampdoria ha lasciato per strada quattro punti dopo l’intervallo.

Bilancio negativo anche per Padova (-3), Pisa (-1), Carrarese (-1) e Vicenza (-1).

Nessuna differenza, invece, tra il rendimento al 45′ e quello finale per Hellas Verona e Virtus Entella.

Ascoli e Cremonese tra le migliori nelle riprese

Oltre a Palermo e Modena, altre squadre hanno dimostrato una notevole capacità di migliorare i risultati nei secondi tempi.

L’Ascoli ha conquistato otto punti in più rispetto alla classifica dell’intervallo, mentre la Cremonese presenta un saldo positivo di cinque lunghezze.

Juve Stabia e Arezzo hanno recuperato quattro punti, mentre Mantova, Benevento e Südtirol hanno migliorato il proprio rendimento di una lunghezza.

Per la Juve Stabia, nell’analisi comparativa, non vengono conteggiati i quattro punti di penalizzazione.

Particolarmente curioso il caso dell’Arezzo, ultimo nella classifica al 45′ con appena sette punti e nessuna vittoria.

La squadra toscana ha conquistato i suoi due successi stagionali contro Avellino e Sampdoria, rimontando in entrambe le occasioni dallo 0-1 dell’intervallo al 2-1 finale.

Serie B, la classifica completa dopo i primi 45 minuti

Ecco come sarebbe la graduatoria dopo undici giornate considerando esclusivamente i risultati maturati alla fine dei primi tempi, secondo i dati pubblicati dal Corriere dello Sport.

Pos. Squadra V N P Punti 1 Avellino 6 3 2 21 2 Padova 5 3 3 18 3 Mantova 4 6 1 18 4 Cesena 5 2 4 17 5 Palermo 4 5 2 17 6 Pisa 4 5 2 17 7 Hellas Verona 3 7 1 16 8 Sampdoria 4 3 4 15 9 Benevento 3 6 2 15 10 Empoli 3 5 3 14 11 Südtirol 3 5 3 14 12 Juve Stabia* 3 3 5 12 13 Ascoli 2 6 3 12 14 Catanzaro 2 6 3 12 15 Modena 3 2 6 11 16 Carrarese 2 5 4 11 17 Cremonese 2 4 5 10 18 Virtus Entella 2 4 5 10 19 L.R. Vicenza 1 7 3 10 20 Arezzo 0 7 4 7

Juve Stabia: classifica senza considerare i quattro punti di penalizzazione.

I precedenti: classifiche rivoluzionate anche nelle passate stagioni

Il fenomeno non riguarda soltanto il campionato attuale.

Come ricorda Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, anche nelle precedenti stagioni di Serie B i risultati dei secondi tempi hanno modificato profondamente le classifiche.

Nello scorso campionato Venezia e Frosinone sono rimaste nelle posizioni valide per la promozione diretta sia nella graduatoria al 45′ sia in quella finale.

Il Monza, invece, ha chiuso al terzo posto pur essendo sesto nella classifica dei primi tempi.

Ancora più significativo il caso del Pescara, ultimo e retrocesso, che considerando soltanto i risultati dell’intervallo avrebbe occupato addirittura la nona posizione, sfiorando la zona playoff.

Nella stagione precedente, il Bari era passato dal secondo posto virtuale al 45′ al nono posto finale, rimanendo fuori dai playoff.

La Cremonese, successivamente promossa attraverso gli spareggi, avrebbe invece dovuto disputare i playout considerando esclusivamente i risultati delle prime frazioni.

Palermo, la differenza si fa dopo l’intervallo

L’analisi dei primi undici turni evidenzia dunque una caratteristica precisa del Palermo: la capacità di migliorare il proprio rendimento nella seconda parte delle partite.

I dieci punti conquistati rispetto ai risultati del 45′ rappresentano uno dei dati più significativi del campionato.

Soltanto il Modena, con dodici punti recuperati, ha fatto meglio.

Un rendimento che contribuisce a spiegare la posizione dei rosanero in vetta alla classifica e la distanza costruita rispetto alle inseguitrici.