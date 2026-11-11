Gazzetta dello Sport: “Serie B, svolta sui diritti TV dal 2029. Panchine più lunghe: si valuta l’aumento a 15 giocatori”

Novità importanti all’orizzonte per la Serie B, sia sul fronte dei diritti televisivi sia su quello dei regolamenti sportivi. Nel corso dell’assemblea di Lega B sono state approvate le linee guida per il nuovo bando dei diritti audiovisivi, che entrerà in vigore a partire dal 2029. Tra gli argomenti affrontati anche la possibilità di ampliare le panchine fino a 15 calciatori, seguendo il modello già adottato in Serie A.

A riportare le novità è La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulle decisioni assunte dai club e sulle questioni ancora da approfondire.





Diritti TV, approvate le linee guida per il nuovo bando

L’assemblea della Lega Serie B ha dato il via libera alle linee guida relative alla commercializzazione dei diritti televisivi a partire dal 2029.

Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, l’impostazione del nuovo bando sarà caratterizzata dalla flessibilità, con l’obiettivo di valorizzare i ricavi della competizione.

La definizione delle strategie commerciali rappresenta dunque uno dei temi centrali per il futuro economico del campionato cadetto.

Serie B, panchine fino a 15 giocatori: la proposta

Un’altra questione affrontata durante l’assemblea riguarda la possibilità di aumentare il numero dei calciatori disponibili in panchina.

L’ipotesi è quella di arrivare a 15 giocatori, come già avviene in Serie A.

La proposta, tuttavia, non ha ancora ricevuto un’approvazione definitiva.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, le società hanno deciso di approfondire l’argomento prima di assumere una decisione.

Nuovo confronto con le aree tecniche

Prima di pronunciarsi sull’eventuale ampliamento delle panchine, i club si confronteranno con le rispettive aree tecniche.

Soltanto dopo questo passaggio la questione tornerà all’attenzione dell’assemblea.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, quindi, mentre le linee guida sui diritti televisivi hanno già ottenuto il via libera, l’aumento a 15 giocatori in panchina resta per il momento una possibilità da valutare.