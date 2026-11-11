Corriere dello Sport: “Catanzaro, Iemmello non è più Re Pietro: soltanto due gol in undici giornate. Mignani si affida al capitano prima del Palermo”

Il Catanzaro attraversa un momento particolarmente complicato e cerca risposte dai suoi uomini più rappresentativi. Dopo undici giornate di Serie B, la formazione giallorossa occupa l’ultimo posto in classifica e deve fare i conti con numeri preoccupanti, sia sul piano dei risultati sia su quello delle prestazioni individuali. Tra i giocatori che stanno faticando maggiormente a ritrovare il rendimento delle stagioni precedenti figura Pietro Iemmello, capitano e principale riferimento offensivo della squadra calabrese.

Come evidenzia Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, l’attaccante classe 1992 ha realizzato appena due degli undici gol complessivi del Catanzaro. Un bottino inferiore alle aspettative, anche se il centravanti ha già dimostrato in passato di poter crescere con il passare delle giornate.





Catanzaro, Iemmello fermo a due reti: l’ultimo gol contro la Carrarese

La stagione di Pietro Iemmello è cominciata a ritmo ridotto.

Il capitano giallorosso ha segnato soltanto due reti nelle prime undici partite di campionato.

La prima è arrivata il 30 agosto nella trasferta contro il Pisa, quando aveva firmato il momentaneo vantaggio del Catanzaro.

La seconda risale invece al 12 settembre, nella sfida casalinga contro la Carrarese, decisa proprio da una sua giocata nei minuti conclusivi.

In quell’occasione, Iemmello aveva controllato il pallone con il sinistro e concluso con un diagonale destro, sfruttando l’assist di Pafundi.

Una rete particolarmente importante, perché aveva regalato al Catanzaro quella che resta l’unica vittoria stagionale.

Da allora, però, il capitano non è più riuscito a trovare la via del gol.

Come sottolinea Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il rendimento del numero 9 rappresenta uno degli aspetti sui quali Michele Mignani dovrà lavorare per provare a risollevare la squadra.

Iemmello imprescindibile: 89 gol e 30 assist in 184 presenze

Nonostante le difficoltà, Pietro Iemmello continua a essere uno dei giocatori più importanti della rosa giallorossa.

Il capitano, protagonista delle ultime sei stagioni, vanta numeri significativi con la maglia del Catanzaro: 184 presenze, 89 reti e 30 assist.

Un rendimento che testimonia il peso avuto dall’attaccante nella crescita del club e nel ritorno in Serie B.

Né Giorgio Gorgone né Michele Mignani hanno rinunciato al suo contributo, pur avendolo sostituito durante alcune partite quando le esigenze tattiche lo hanno richiesto.

A 34 anni, Iemmello resta un calciatore capace di cambiare l’andamento di una gara grazie alla propria qualità tecnica e alla capacità di trovare soluzioni offensive.

Secondo l’analisi del Corriere dello Sport firmata da Carlo Talarico, sulla sua condizione potrebbe aver inciso anche una preparazione estiva non regolare.

Il centravanti, infatti, non aveva preso parte al precampionato in altura, rimanendo a Catanzaro.

Una circostanza che potrebbe aver rallentato il raggiungimento della migliore forma fisica.

Catanzaro, il confronto con le stagioni precedenti

Per comprendere il momento dell’attaccante, è utile confrontare il suo rendimento attuale con quello delle precedenti stagioni.

Dopo undici giornate dello scorso campionato, Iemmello aveva realizzato tre reti e fornito due assist.

Anche nella stagione 2024/2025, allo stesso punto del torneo, aveva segnato tre gol.

Nel suo primo campionato di Serie B con il Catanzaro, invece, il bottino dopo undici giornate era identico a quello attuale: due reti, realizzate in trasferta contro Lecco e Südtirol.

Decisamente più prolifico era stato l’avvio della stagione 2022/2023, quella della promozione dalla Serie C alla Serie B.

In quell’occasione, dopo undici partite, Iemmello aveva già realizzato sei gol.

Numeri che dimostrano come il capitano giallorosso abbia spesso avuto bisogno di tempo per raggiungere la massima efficacia realizzativa.

La differenza, quest’anno, è rappresentata soprattutto dalla situazione generale della squadra, ultima in classifica e chiamata a recuperare terreno per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Catanzaro-Palermo, Mignani punta sul riscatto del capitano

Come osserva ancora Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il Catanzaro ha bisogno di ritrovare fiducia e continuità, sia a livello individuale sia collettivo.

Il cambio di allenatore, con Michele Mignani subentrato a Giorgio Gorgone, non ha ancora prodotto la svolta sperata.

La squadra resta in fondo alla classifica e deve recuperare rapidamente punti per evitare che la situazione diventi ancora più complicata.

In questo scenario, il contributo di Iemmello sarà fondamentale.

Il capitano ha già dimostrato di poter trascinare il Catanzaro nei momenti difficili e la sua esperienza rappresenta una risorsa preziosa per il nuovo tecnico.

Alla ripresa del campionato, i giallorossi ospiteranno il Palermo di Filippo Inzaghi, capolista imbattuta della Serie B.

Una sfida particolarmente impegnativa, nella quale Mignani spera di ritrovare il miglior Iemmello per provare a mettere in difficoltà la formazione rosanero.

Il Catanzaro ha bisogno dei gol e delle giocate del suo capitano per invertire la rotta. E il confronto contro il Palermo potrebbe rappresentare un’occasione importante per cercare il riscatto.