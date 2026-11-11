Terremoto nel Palermitano, forte scossa di magnitudo 4.3: paura a Cefalù e nelle Madonie, gente in strada

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
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PALERMO – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata nel Palermitano dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il sisma, con epicentro in mare aperto e ipocentro a circa 6 chilometri di profondità, è stato avvertito distintamente dalla popolazione, soprattutto tra Cefalù, Lascari, Campofelice di Roccella e Gratteri. Numerosi cittadini sono scesi in strada per la paura. Alla prima scossa ne sono seguite altre due, di magnitudo 2.0 e 2.2. Al momento non risultano danni, ma sono state decine le telefonate ai vigili del fuoco.

Terremoto di magnitudo 4.3, epicentro in mare

Secondo i dati riportati dall’INGV, la scossa principale ha raggiunto una magnitudo di 4.3.


L’epicentro è stato localizzato in mare aperto, alle coordinate 38.12 di latitudine nord e 13.89 di longitudine est, a una profondità di circa 6 chilometri.

I comuni indicati entro un raggio di 20 chilometri dall’epicentro sono Lascari, Campofelice di Roccella, Cefalù e Gratteri.

Dopo il terremoto principale sono stati registrati altri due eventi sismici di minore intensità, rispettivamente di magnitudo 2.0 e 2.2.

Le scosse hanno provocato momenti di apprensione tra i residenti delle località interessate.

Paura a Cefalù, turisti nelle hall degli alberghi

Particolarmente concitato il risveglio a Cefalù, dove il terremoto è stato avvertito anche dai turisti ospitati nelle strutture alberghiere.

Diversi ospiti, spaventati dal movimento tellurico, hanno lasciato temporaneamente le camere e si sono radunati nelle hall degli hotel.

Una volta terminati i momenti di apprensione, sono rientrati tranquillamente nelle proprie stanze.

La scossa è stata percepita chiaramente anche dal sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina.

«Ho sentito l’armadio ballare», ha raccontato il primo cittadino.

Lapunzina ha quindi effettuato alcune telefonate per verificare la situazione e accertarsi che non fossero emerse particolari criticità.

Scossa avvertita anche a Palermo e nelle Madonie

Il terremoto è stato percepito con particolare intensità a Campofelice di Roccella, Lascari e Gratteri.

Segnalazioni sono arrivate anche da numerosi altri centri delle Madonie, tra cui Isnello, Pollina e Castelbuono.

Il movimento tellurico è stato avvertito inoltre a Tusa, sul versante orientale, e a Termini Imerese, su quello occidentale.

La scossa è stata percepita anche a Palermo, dove sono giunte segnalazioni del terremoto.

In diverse località i cittadini, spaventati dall’intensità del movimento, hanno preferito uscire temporaneamente dalle abitazioni.

Decine di chiamate ai vigili del fuoco, nessun danno segnalato

La forte scossa ha provocato numerose richieste di informazioni e segnalazioni ai vigili del fuoco.

Secondo le prime notizie disponibili, sono state decine le telefonate ricevute dopo il terremoto.

Al momento non risultano danni a edifici o persone.

La situazione resta comunque sotto osservazione, anche alla luce delle due scosse successive registrate dagli strumenti dell’INGV.

Tre scosse nel Palermitano, i dati

Evento Magnitudo
Scossa principale 4.3
Seconda scossa 2.0
Terza scossa 2.2

L’evento principale è stato localizzato in mare, a una profondità di circa 6 chilometri.

La ridotta profondità può aver contribuito a rendere il movimento particolarmente percepibile nei centri abitati più vicini.

Terremoto a Palermo e provincia, notizia in aggiornamento

Il terremoto ha interessato un’ampia porzione del territorio palermitano, provocando paura soprattutto nelle località costiere e nei comuni delle Madonie.

Il bilancio delle prime informazioni parla di una scossa principale di magnitudo 4.3, seguita da due eventi più lievi, senza danni segnalati al momento.

Si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali sulle caratteristiche del sisma e sugli eventuali effetti nel territorio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.

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