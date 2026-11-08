Palermo, nasce “Alessia, Joshua e…”: un’associazione per i bambini malati di tumore

Trasformare il dolore per la perdita di due bambini in un impegno concreto a sostegno della ricerca e delle famiglie che affrontano una malattia oncologica. È questo l’obiettivo di “Alessia, Joshua e… APS – Per la Vita, la Ricerca e la Speranza”, la nuova associazione nata a Palermo per promuovere la sensibilizzazione sui tumori pediatrici, la solidarietà e il sostegno alla ricerca scientifica.

Un progetto che nasce dalla memoria di Alessia, scomparsa a soli 8 anni, e Joshua, morto all’età di 13 anni. Due storie dolorose che diventano il punto di partenza di un’iniziativa rivolta a tutti i bambini colpiti da patologie oncologiche e alle loro famiglie.





Il significato del nome: Alessia, Joshua e tutti gli altri bambini

Il nome dell’associazione racchiude un messaggio preciso. Alessia e Joshua rappresentano due giovani vite spezzate troppo presto, mentre i tre puntini che accompagnano i loro nomi simboleggiano tutti i bambini che hanno affrontato o stanno affrontando una malattia oncologica.

Un pensiero rivolto a chi continua a combattere, a chi è riuscito a superare la malattia e a chi non è più accanto ai propri cari.

L’intento dei promotori è mantenere vivo il ricordo attraverso iniziative capaci di offrire un aiuto concreto, trasformando la memoria in solidarietà.

Ricerca oncologica pediatrica e sostegno alle famiglie

Tra gli obiettivi principali dell’associazione figurano campagne di sensibilizzazione, manifestazioni benefiche, eventi culturali e sportivi, attività nelle scuole e raccolte fondi destinate al sostegno della ricerca oncologica pediatrica.

Particolare attenzione sarà dedicata alle famiglie dei piccoli pazienti, spesso costrette ad affrontare non soltanto le difficoltà legate alla malattia, ma anche problemi economici, psicologici e sociali.

L’associazione punta inoltre a costruire una rete di collaborazione con ospedali, università, centri di ricerca, istituzioni e organizzazioni del Terzo Settore, con l’obiettivo di sviluppare progetti e interventi concreti.

L’appello dei promotori: «Nessuna famiglia deve sentirsi sola»

A spiegare lo spirito dell’iniziativa sono gli stessi promotori dell’associazione:

«Alessia e Joshua non saranno soltanto due nomi da ricordare, ma il simbolo di un impegno che vogliamo portare avanti ogni giorno. Nessuna famiglia dovrebbe sentirsi sola davanti alla malattia di un figlio. Vogliamo che dal ricordo nascano solidarietà, attenzione e nuove opportunità per sostenere la ricerca. Perché dietro ogni bambino che lotta c’è una famiglia che spera e una comunità che può scegliere di esserci».

Un messaggio che sottolinea la volontà di coinvolgere l’intera comunità in un percorso di partecipazione e vicinanza alle famiglie.

Un progetto di solidarietà che parte da Palermo

“Alessia, Joshua e…” si propone di coinvolgere cittadini, volontari, professionisti, imprese e istituzioni, creando occasioni di collaborazione per sostenere i piccoli pazienti e incentivare la ricerca scientifica.

L’obiettivo è fare in modo che ogni iniziativa, anche la più piccola, possa contribuire a costruire nuove opportunità di assistenza e solidarietà.

Dalla memoria di Alessia e Joshua nasce così un progetto che guarda al futuro, con la volontà di trasformare il ricordo in un aiuto concreto per altri bambini e per le loro famiglie.

Un impegno che parte da Palermo e mette al centro la vita, la ricerca e la speranza.