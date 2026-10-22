Palermo, domenica 25 ottobre tour gratuito in bicicletta alla scoperta della Costa Sud: tutte le tappe

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026
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Un itinerario in bicicletta tra storia, memoria e valorizzazione del territorio. Domenica 25 ottobre Palermo ospiterà una manifestazione turistico-sportiva gratuita dedicata alla scoperta dei luoghi simbolo della Costa Sud. L’appuntamento è fissato alle ore 9 in piazza Castelnuovo, davanti al Teatro Politeama, dove è previsto il raduno dei partecipanti, che dovranno presentarsi con la propria bicicletta. L’iniziativa è aperta a tutte le fasce d’età.

Il percorso, inserito nel calendario delle manifestazioni turistico-sportive promosso dall’assessorato comunale al Turismo e allo Sport, prevede diverse tappe con visite guidate: Ponte delle Teste Mozze, Ponte dell’Ammiraglio, Chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi, Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi, Centro polifunzionale sportivo Padre Pino Puglisi e Castello di Maredolce. Al termine delle visite, la carovana raggiungerà il Molo Trapezoidale, dove l’organizzazione offrirà un rinfresco.


La sicurezza lungo il tragitto sarà garantita dalle Moto Staffette Sicilia, affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana. La manifestazione è realizzata dall’Agenzia di Sviluppo del Mezzogiorno in collaborazione con Sport & Nutrition e la Federazione Ciclistica Siciliana.

A illustrare il significato dell’iniziativa è Alessandro Anello, assessore al Turismo del Comune di Palermo: «Il nuovo itinerario accenderà i riflettori sulla Costa Sud, un’area di grande potenzialità che l’amministrazione comunale è impegnata a riqualificare. L’iniziativa rappresenta un modello virtuoso di come lo sport, la mobilità sostenibile e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della città possano integrarsi per dare valore a zone meno centrali, ma non per questo con minori luoghi e tesori da visitare».

L’assessore ha poi sottolineato il valore storico e sociale del percorso: «Pedalare dal Ponte delle Teste Mozze al Castello di Maredolce, attraversando i luoghi simbolo della memoria civile e spirituale legati al Beato Giuseppe Puglisi, unisce la riscoperta delle nostre radici alla promozione di un turismo rispettoso dell’ambiente. La rinascita della Costa Sud passa anche da questo tipo di manifestazioni che creano aggregazione, offrendo una narrazione nuova della città».

La partecipazione è gratuita. Per informazioni è possibile contattare il numero 334 2592747.

 

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