«Il nostro dolore non si può spiegare a parole. Andiamo avanti soltanto per mantenere viva la memoria di Sara e i suoi ideali. Solo questo ci dà la forza di andare avanti».

Sono le toccanti parole affidate in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com dal papà di Sara Campanella, giovane vittima di femminicidio. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il padre di Sara ha raccontato la vicinanza mostrata in questi mesi dal Palermo, soffermandosi sull’iniziativa benefica legata alle maglie autografate dai calciatori rosanero e sull’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni.

La vicinanza del Palermo e l’iniziativa benefica





«Il Palermo Calcio in questi mesi ci è stato molto vicino. Ci ha chiesto, con molta delicatezza, se potessimo essere presenti allo stadio in occasione della giornata dedicata alle vittime di femminicidio, donandoci anche delle magliette autografate dai calciatori scesi in campo la prima domenica di aprile del 2025, giorno in cui è stata ricordata Sara. Le magliette da oggi sono state messe all’asta sul sito dell’associazione Sara Campanella. In base al ricavato, verrà realizzato un progetto oppure un opuscolo da distribuire nelle scuole, per sensibilizzare i ragazzi al rispetto e alla libertà delle donne».

Il dolore della famiglia e l’importanza della memoria

«Il nostro dolore non si può spiegare a parole. Andiamo avanti soltanto per mantenere viva la memoria di Sara e i suoi ideali. Solo questo ci dà la forza di andare avanti. Lotteremo per estirpare questa piaga che sta dilagando sempre più, partendo dalle scuole, fin dalla tenera età, perché è dai più piccoli che bisogna ripartire, fino ad arrivare alle università. Anche i genitori devono fare la propria parte, guidando i figli e facendo loro capire che la donna non è un possesso, che bisogna rispettarla e saper accettare anche i no».

L’appello alle donne e alle ragazze

«Alle donne e alle ragazze voglio dire di non avere vergogna e di non sentirsi deboli nel parlare con i familiari, con le amiche, con le cugine, con i docenti o nel denunciare alle forze dell’ordine quando iniziano ad avere qualche sospetto sulla persona che sta loro accanto. Quando qualcuno vi discrimina, vi umilia, vi bullizza, vi vieta di fare o di dire qualcosa, questi sono i primi segnali da non sottovalutare. Quindi parlate, parlate, parlate. Meglio esagerare che restare indifferenti».