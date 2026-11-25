Il Palermo cancella la serataccia di Catanzaro e riprende la propria marcia in vetta alla classifica. Come sottolinea Luigi Butera sulle colonne del Giornale di Sicilia, il netto successo per 4-1 contro il Südtirol potrebbe ridimensionare la sconfitta del Ceravolo a un semplice incidente di percorso. I rosanero conquistano la sesta vittoria casalinga consecutiva in campionato e portano momentaneamente a nove punti il vantaggio su Cesena e Ascoli, in attesa delle gare odierne.

La squadra di Inzaghi ha mostrato fin dalle prime battute un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello visto in Calabria. Aggressività, intensità e qualità hanno permesso al Palermo di indirizzare la partita già nel primo quarto d’ora, sfruttando anche le difficoltà di un Südtirol troppo fragile e poco incisivo.

Come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, nonostante un organico ancora condizionato dalle assenze, il Palermo ha ritrovato tutta la propria forza offensiva. A segno l’intero tridente: Johnsen con una doppietta, Vavassori con l’ottavo centro in campionato e Pohjanpalo, che non trovava la via del gol dal 10 ottobre contro l’Empoli.





Particolarmente positiva anche la prestazione del centrocampo. Hernani ha interpretato con intelligenza il proprio ruolo, recuperando il pallone che ha portato alla rete del vantaggio, mentre Segre e Ranocchia hanno garantito equilibrio e qualità nella gestione del possesso. Da applausi anche l’assist di tacco di Vavassori per Pohjanpalo.

Il Giornale di Sicilia, nell’analisi firmata da Luigi Butera, mette in risalto la capacità dei rosanero di mantenere alta l’intensità anche dopo il doppio vantaggio. Decisivo Perin con il doppio intervento su Anghelè e Okoro, prima del tris firmato da Vavassori su assist di Johnsen allo scadere del primo tempo.

Nella ripresa il Palermo ha abbassato il ritmo, permettendo agli altoatesini di acquisire maggiore fiducia e accorciare le distanze con Rispoli. Inzaghi è intervenuto passando al 3-5-2 con gli ingressi di Magnani e Gomes, una soluzione tattica che ha consentito ai rosanero di ritrovare equilibrio e chiudere definitivamente la partita grazie alla seconda rete di Johnsen, arrivata sugli sviluppi di uno schema su punizione.

Come conclude Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la vittoria rappresenta un messaggio importante per tutte le concorrenti. Il Palermo ha dimostrato di saper reagire alla prima sconfitta stagionale, ritrovando anche Gabriel Strefezza e regalando una serata di festa ai quasi trentamila spettatori del Barbera.

Adesso l’attenzione si sposta sui risultati delle dirette concorrenti e sulla prossima sfida contro il Benevento. Il Palermo ha dimenticato Catanzaro ed è pronto a riprendere la propria corsa.