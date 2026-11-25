Il Palermo riparte dopo la sconfitta di Catanzaro e ritrova entusiasmo e certezze grazie al netto successo per 4-1 contro il Südtirol. Come riportato dal Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi ha elogiato la reazione dei suoi uomini, soffermandosi sul rendimento casalingo, sulla classifica e sugli imminenti recuperi di Palumbo e Barba.

«Bisogna applaudire questi ragazzi, forse minimizziamo quello che stanno facendo. 21 vittorie su 22 gare al Barbera. Dobbiamo elogiarli senza montarci la testa. La classifica? Il vantaggio sulla terza è importante ma non facciamo nuovamente l’errore di pensare che è tutto facile. Una partita si può perdere ma Catanzaro è stata solo una parentesi».

Il tecnico rosanero ha poi analizzato l’atteggiamento della squadra e fatto il punto sulle condizioni degli infortunati, come evidenziato dal Corriere dello Sport: «Siamo partiti con grande voglia, aggressività: anche sul 3-0 urlavo di non distrarci, i cambi ci hanno aiutato a portare a casa la vittoria. Recuperi? Palumbo sta bene, decideremo se portarlo in panchina col Benevento ma il suo rientro è imminente come quello di Barba».





Anche Mattia Perin ha sottolineato l’importanza della risposta caratteriale del gruppo: «Siamo stati bravi a sfruttare la sconfitta di Catanzaro come un’opportunità di crescita. Siamo entrati in campo affamati. È stata una reazione di spessore caratteriale».

Palermo, risolto il giallo Strefezza-Mazzitelli

Il Corriere dello Sport si sofferma anche sulla questione regolamentare che ha caratterizzato la vigilia della sfida contro il Südtirol. Il Palermo ha infatti inserito tra i convocati sia Gabriel Strefezza, recuperato dopo l’infortunio, sia Luca Mazzitelli, che aveva preso il suo posto nella lista Over.

Inizialmente, le disposizioni relative alla sostituzione dei calciatori nella lista sembravano escludere la possibilità di inserire entrambi nella distinta di gara.

Come chiarisce il Corriere dello Sport, un’attenta lettura del codice di autoregolamentazione ha consentito alla società rosanero di appurare che l’inserimento in distinta di un calciatore fuori lista è consentito. Soltanto in caso di effettivo ingresso in campo scatterebbe una sanzione economica di 50mila euro.