Palermo-Südtirol, spettacolo al Barbera: 29.817 spettatori
Ancora una grande risposta del pubblico rosanero. Sono 29.817 i titoli emessi in occasione di Palermo-Südtirol, sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B.
Nonostante il turno infrasettimanale, il popolo rosanero ha risposto presente, riempiendo gli spalti del Renzo Barbera per sostenere la squadra di Filippo Inzaghi.
Una serata speciale anche per il ritorno della Curva Nord unita, con i gruppi ultras nuovamente insieme nel settore superiore.
Nel dettaglio, sono stati venduti 12.817 biglietti, di cui 28 riservati ai tifosi ospiti, ai quali si aggiungono i 17.000 abbonamenti stagionali.
Ecco il dato ufficiale:
- Totale biglietti: 12.817
- Di cui ospiti: 28
- Totale abbonamenti: 17.000
- Totale titoli emessi: 29.817