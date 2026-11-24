Aljosa Vasic torna al Renzo Barbera, ma questa volta da avversario. Il centrocampista serbo, passato in prestito al Südtirol durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, ritroverà questa sera il Palermo, società alla quale è ancora legato contrattualmente.

Come racconta Valerio Tripi sulle pagine di Repubblica Palermo, Vasic potrebbe diventare il terzo ex consecutivo a segnare contro i rosanero, dopo le reti realizzate da Brunori e Giovane nelle ultime due giornate di campionato.

Quel gol sfiorato contro il Catanzaro

Il destino di Vasic avrebbe potuto prendere una direzione diversa nella semifinale di ritorno dei playoff della scorsa stagione contro il Catanzaro.





Quel colpo di testa terminato sul fondo alla sinistra di Pigliacelli avrebbe potuto cambiare la storia della partita e, forse, anche quella del centrocampista serbo con la maglia rosanero.

Il primo gol in Serie B, cercato per tre stagioni a Palermo, è invece arrivato con la maglia del Südtirol.

Come sottolinea Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Vasic si è sbloccato realizzando una doppietta contro il Pisa nell’ultimo turno prima della sosta, interrompendo un digiuno realizzativo durato tre anni.

Dopo aver scontato la squalifica contro la Cremonese, il centrocampista è pronto a tornare in campo proprio contro la sua ex squadra.

Il Palermo continua a credere nelle qualità di Vasic

La società rosanero non ha mai smesso di credere nelle potenzialità del centrocampista, tanto da prolungargli il contratto prima di cederlo in prestito secco al Südtirol.

Arrivato a Palermo nell’estate del 2023, all’età di vent’anni, Vasic si era messo in evidenza con il Padova, realizzando otto gol in 37 partite nel campionato di Serie C.

Le successive esperienze sotto la guida di Corini, Mignani e Dionisi non gli hanno però consentito di consacrarsi definitivamente.

Il percorso del serbo viene ricostruito da Repubblica Palermo nell’articolo firmato da Valerio Tripi, che ricorda anche la fiducia manifestata da Filippo Inzaghi nella passata stagione.

«Noi i giovani forti ce li teniamo», aveva dichiarato il tecnico rosanero parlando di Vasic, Peda e Corona, escludendo inizialmente la possibilità di una loro cessione.

Il centrocampista aveva provato a ripagare la fiducia dell’allenatore attraverso alcune buone prestazioni, riuscendo anche a ricucire il rapporto con la tifoseria.

Al Südtirol la continuità che mancava a Palermo

Vasic aveva concluso la scorsa stagione in rosanero con 24 presenze e tre assist, senza però riuscire a esprimere pienamente il proprio potenziale.

Da qui la decisione del Palermo di mandarlo in prestito per consentirgli di giocare con maggiore continuità.

L’esperienza a Bolzano sta offrendo risposte positive: il centrocampista ha collezionato undici presenze tra campionato e Coppa Italia, nove delle quali da titolare, mettendo a referto due gol e due assist.

Numeri che testimoniano la maggiore continuità trovata dal serbo nella formazione altoatesina.

Vasic e il legame con Palermo

Come racconta infine Valerio Tripi sulle pagine di Repubblica Palermo, Vasic ha mantenuto un forte legame con la città, dove durante i tre anni trascorsi in Sicilia ha stretto numerose amicizie.

Durante l’ultima sosta di campionato, il centrocampista era già tornato a Palermo per trascorrere alcuni giorni di riposo, documentando sui social anche una visita al proprio salone di bellezza di fiducia.

Questa sera tornerà al Barbera da avversario, con la possibilità di dimostrare le proprie qualità davanti al pubblico che lo ha sostenuto per tre stagioni e alla società che continua a credere in lui.