Sono state rese note le designazioni arbitrali della 13ª giornata del campionato di Serie BKT. Per la sfida tra Palermo e Südtirol, in programma alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera, è stato designato Di Loreto, che sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Luciani. Il quarto ufficiale sarà Marinelli, mentre al VAR opererà Prontera, con Cosso nel ruolo di AVAR.

Il turno prevede dieci incontri distribuiti tra martedì e mercoledì 25 novembre, con diverse sfide importanti sia per la zona promozione sia per la parte bassa della classifica.

Palermo-Südtirol: la squadra arbitrale

La formazione di Filippo Inzaghi tornerà in campo davanti al proprio pubblico per affrontare il Südtirol. A dirigere l’incontro sarà Di Loreto, affiancato da Costanzo e Luciani.





Designazione completa Palermo-Südtirol:

Arbitro: Di Loreto

Di Loreto Assistenti: Costanzo – Luciani

Costanzo – Luciani Quarto ufficiale: Marinelli

Marinelli VAR: Prontera

Prontera AVAR: Cosso

Serie BKT, tutte le designazioni della 13ª giornata

Martedì 24 novembre

Juve Stabia-Catanzaro – ore 19:00

Arbitro: Zanotti

Assistenti: Fontani – Trinchieri

IV ufficiale: Arena

VAR: Meraviglia

AVAR: Paganessi

Benevento-Empoli – ore 20:00

Arbitro: Mazzoni

Assistenti: Ceoln – Laghezza

IV ufficiale: La Penna

VAR: Dionisi (on site, stadio Vigorito di Benevento)

AVAR: Del Giovane (on site, stadio Vigorito di Benevento)

Cesena-Ascoli – ore 20:00

Arbitro: Poli

Assistenti: Rossi L. – Scatragli

IV ufficiale: Crezzini

VAR: Mazzoleni

AVAR: Santoro

Vicenza-Carrarese – ore 20:00

Arbitro: Turrini

Assistenti: Colaianni – Santarossa

IV ufficiale: Galipò

VAR: Volpi (on site, stadio Menti di Vicenza)

AVAR: Piccinini (on site, stadio Menti di Vicenza)

Palermo-Südtirol – ore 20:00

Arbitro: Di Loreto

Assistenti: Costanzo – Luciani

IV ufficiale: Marinelli

VAR: Prontera

AVAR: Cosso

Virtus Entella-Hellas Verona – ore 20:00

Arbitro: Sacchi J. L.

Assistenti: Garzelli – Giuggioli

IV ufficiale: Perri

VAR: Rutella

AVAR: Maggioni

Mercoledì 25 novembre

Cremonese-Avellino – ore 19:00

Arbitro: Collu

Assistenti: Zingarelli – Djurdjevic

IV ufficiale: Perenzoni

VAR: Cosso

AVAR: Volpi

Mantova-Arezzo – ore 20:00

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Zanellati – Tempestilli

IV ufficiale: Calzavara

VAR: Di Paolo

AVAR: Ghersini

Padova-Sampdoria – ore 20:00

Arbitro: Allegretta

Assistenti: Scarpa – Grasso

IV ufficiale: Drigo

VAR: Santoro

AVAR: Rutella

Pisa-Modena – ore 20:00

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Biffi – Galimberti

IV ufficiale: Tremolada

VAR: Paterna

AVAR: Prontera