Serie B, arbitri 13ª giornata: Di Loreto per Palermo-Südtirol. Tutte le designazioni
Sono state rese note le designazioni arbitrali della 13ª giornata del campionato di Serie BKT. Per la sfida tra Palermo e Südtirol, in programma alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera, è stato designato Di Loreto, che sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Luciani. Il quarto ufficiale sarà Marinelli, mentre al VAR opererà Prontera, con Cosso nel ruolo di AVAR.
Il turno prevede dieci incontri distribuiti tra martedì e mercoledì 25 novembre, con diverse sfide importanti sia per la zona promozione sia per la parte bassa della classifica.
Palermo-Südtirol: la squadra arbitrale
La formazione di Filippo Inzaghi tornerà in campo davanti al proprio pubblico per affrontare il Südtirol. A dirigere l’incontro sarà Di Loreto, affiancato da Costanzo e Luciani.
Designazione completa Palermo-Südtirol:
- Arbitro: Di Loreto
- Assistenti: Costanzo – Luciani
- Quarto ufficiale: Marinelli
- VAR: Prontera
- AVAR: Cosso
Serie BKT, tutte le designazioni della 13ª giornata
Martedì 24 novembre
Juve Stabia-Catanzaro – ore 19:00
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Fontani – Trinchieri
IV ufficiale: Arena
VAR: Meraviglia
AVAR: Paganessi
Benevento-Empoli – ore 20:00
Arbitro: Mazzoni
Assistenti: Ceoln – Laghezza
IV ufficiale: La Penna
VAR: Dionisi (on site, stadio Vigorito di Benevento)
AVAR: Del Giovane (on site, stadio Vigorito di Benevento)
Cesena-Ascoli – ore 20:00
Arbitro: Poli
Assistenti: Rossi L. – Scatragli
IV ufficiale: Crezzini
VAR: Mazzoleni
AVAR: Santoro
Vicenza-Carrarese – ore 20:00
Arbitro: Turrini
Assistenti: Colaianni – Santarossa
IV ufficiale: Galipò
VAR: Volpi (on site, stadio Menti di Vicenza)
AVAR: Piccinini (on site, stadio Menti di Vicenza)
Palermo-Südtirol – ore 20:00
Arbitro: Di Loreto
Assistenti: Costanzo – Luciani
IV ufficiale: Marinelli
VAR: Prontera
AVAR: Cosso
Virtus Entella-Hellas Verona – ore 20:00
Arbitro: Sacchi J. L.
Assistenti: Garzelli – Giuggioli
IV ufficiale: Perri
VAR: Rutella
AVAR: Maggioni
Mercoledì 25 novembre
Cremonese-Avellino – ore 19:00
Arbitro: Collu
Assistenti: Zingarelli – Djurdjevic
IV ufficiale: Perenzoni
VAR: Cosso
AVAR: Volpi
Mantova-Arezzo – ore 20:00
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Zanellati – Tempestilli
IV ufficiale: Calzavara
VAR: Di Paolo
AVAR: Ghersini
Padova-Sampdoria – ore 20:00
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Scarpa – Grasso
IV ufficiale: Drigo
VAR: Santoro
AVAR: Rutella
Pisa-Modena – ore 20:00
Arbitro: Manganiello
Assistenti: Biffi – Galimberti
IV ufficiale: Tremolada
VAR: Paterna
AVAR: Prontera