Il Catanzaro riparte dalla convincente vittoria per 3-1 contro il Palermo e si prepara ad affrontare la Juve Stabia nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie B, in programma domani alle ore 19. Nonostante l’ultimo posto in classifica, la formazione calabrese ha ritrovato entusiasmo e fiducia grazie al successo contro la capolista rosanero, arrivato al termine di una prestazione di grande intensità.

Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il lavoro svolto da Michele Mignani durante la sosta ha prodotto segnali incoraggianti. Il tecnico, arrivato sulla panchina giallorossa da meno di un mese, è riuscito a valorizzare le caratteristiche della squadra, riportando in campo un Catanzaro capace di esprimere un calcio convincente.

Catanzaro, tre marcatori contro il Palermo: Giovane protagonista

La vittoria contro i rosanero ha visto andare a segno tre giocatori diversi: Samuel Giovane e Mosti, entrambi alla prima rete stagionale, ed Emanuele Pecorino, autore del secondo gol in campionato e del primo su azione.





Particolare attenzione viene riservata da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport a Samuel Giovane, ex centrocampista del Palermo trasferitosi al Catanzaro a titolo definitivo dall’Atalanta.

Il calciatore ha segnato contro la sua precedente squadra, scegliendo di non esultare dopo la rete.

«Sono felice per il mio gol, ma soprattutto per la vittoria della squadra – afferma il centrocampista del Catanzaro –. Spero ci dia lo slancio per fare un grande torneo perché ce lo meritiamo: siamo una squadra forte a mio avviso e mi auguro che possiamo raccogliere i frutti del lavoro svolto».

Per Giovane, rientrato dopo un infortunio, la partita contro il Palermo rappresenta anche un passaggio importante nel percorso di recupero della migliore condizione fisica.

«Finalmente sto trovando la mia condizione migliore e spero di continuare a fare ancora questo tipo di partite. Siamo tanti in mezzo al campo, il mister ha ampia scelta, ma qualunque sia noi facciamo il nostro, lo stiamo seguendo e adesso si iniziano a vedere i risultati».

Pecorino: «Contro il Palermo siamo stati tutti fondamentali»

Un altro protagonista del successo giallorosso è stato Emanuele Pecorino, tornato a disposizione dopo circa un mese di assenza per l’infortunio rimediato a Verona, nella partita in cui aveva trasformato un calcio di rigore.

Come sottolinea Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, l’attaccante ha fornito una prestazione generosa, impreziosita dalla rete contro la formazione di Filippo Inzaghi.

«Sono molto contento – afferma l’attaccante –, rientravo dopo un mese di stop ed era importante mettere minuti e dimostrare al tecnico che può contare su di me per arrivare all’obiettivo, poi fare gol è sempre importante. Per me poi era un derby – specifica Pecorino che ha origine catanese –, fare gol è sempre bello, vorrei che il calcio del Sud andasse avanti essendoci poche squadre nelle categorie che contano».

Pecorino ha inoltre evidenziato l’importanza del lavoro svolto da Mignani, riconoscendo i progressi compiuti dalla squadra dopo il cambio in panchina.

«Contro il Palermo siamo stati tutti fondamentali, il mister ci ha dato dei concetti che stiamo seguendo, non che Gorgone non lo avesse fatto, ma non è andata bene, ora stiamo dimostrando il nostro valore e questo deve darci fiducia e convinzione nei nostri mezzi».

Mignani cerca continuità: contro la Juve Stabia uno scontro diretto

Archiviato il successo sul Palermo, il Catanzaro deve concentrarsi immediatamente sul prossimo impegno. La sfida contro la Juve Stabia rappresenta un’occasione importante per ridurre il distacco dalle squadre che precedono i calabresi in classifica.

I giallorossi occupano ancora l’ultima posizione con 9 punti, mentre la Juve Stabia è a quota 12. Una vittoria permetterebbe dunque al Catanzaro di agganciare i campani.

Nell’analisi di Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, la partita rappresenterà una verifica significativa dei progressi mostrati contro il Palermo.

Mignani avrà il compito di confermare la crescita della squadra sul piano della personalità, dell’aggressività e dell’organizzazione di gioco, elementi che hanno consentito ai calabresi di infliggere ai rosanero la prima sconfitta stagionale.