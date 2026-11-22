Al “Città di Arezzo” si dividono la posta in palio Arezzo e Padova, che pareggiano per 1-1 nel match della 12a giornata del campionato di Serie B. Un incontro equilibrato, in cui nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere e portare a casa i tre punti.

Ottimo inizio di gara per i padroni di casa, che al 3′ sbloccano subito il risultato: cross dalla destra di Sala, Tavernelli la rigira al centro di testa e Mancuso, tutto solo al limite dell’area piccola, insacca col sinistro al volo. Al 19′ i biancoscudati vanno vicini al pareggio, con Capelli calcia a botta sicura col destro ma centra in pieno Cagnano.

Ad inizio ripresa Mancuso viene steso all’interno dell’area di rigore, con Perenzoni che indica il dischetto: il rigore viene però revocato per una posizione di fuorigioco. Il Padova non si arrende, e al 70′ trova la rete del pari: lancio di Pompetti per Artistico, che controlla e di destro lascia partire un tiro che si insacca sotto la traversa.





Nel finale di gara Pastina viene espulso dal direttore di gara dopo un’entrata in ritardo su Sala ma, dopo una revisione al VAR, Perenzoni torna sui propri passi e trasforma il cartellino in giallo. Il match termina dunque 1-1, con le due squadre portano dunque a casa un punto a testa. La classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Palermo – 27

Modena – 26

Ascoli – 21

Avellino – 19

Pisa – 19

Mantova – 19

Südtirol – 18

Cesena – 18

Benevento – 16

Padova – 16

Verona – 16

Cremonese – 15

Sampdoria – 14

Carrarese – 13

Juve Stabia – 12

Arezzo – 12

Entella – 10

L.R. Vicenza – 10

Empoli – 9

Catanzaro – 9