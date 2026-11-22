In seguito al match vinto per 4-1 contro il Mantova, valido per la 12a giornata del campionato di Serie BKT 2026-27, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dell’Avellino, Alessandro Nesta.

«Non abbiamo impattato bene, abbiamo incontrato una squadra super organizzata che ci ha messo in difficoltà in molti momenti – ha spiegato il tecnico -. Loro hanno messo tutti in difficoltà, il loro allenatore lavora bene. Noi in casa abbiamo un’energia differente».

Nesta ha poi analizzato l’incontro: «Contro queste squadre non puoi fare la partita bella, è come quando c’era Gasperini all’Atalanta. Non puoi giocare bene ma puoi provare a vincere, li abbiamo spaventati perché Cheddira è Russo andavano via e abbiamo giocato un po’ di più. Ci siamo messi il casco e abbiamo battagliato, nel calcio bisogna saper fare tante cose e perciò è stata una buona partita»





E sulle prossime due trasferte: «Affrontiamo grandi squadre e saranno esami importanti. Ce la andiamo a giocare e lo step deve essere quello. Pandolfi per me è un personaggio, sta allo scherzo e abbiamo festeggiato tutti per il suo gol, il gruppo era bello prima di me, già erano affiatati. In casa per l’atmosfera siamo forti, forti forti»

Infine, sulla classifica: «Non la guardo, è molto presto. In questo campionato una vittoria ti cambia totalmente l’andazzo della stagione. Fra 2 giorni dobbiamo andare a fare una grande partita a Cremona, loro sono costruiti per la Serie A».