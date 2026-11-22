Avellino-Mantova 2-1 al primo tempo: Cheddira ribalta la gara, la classifica aggiornata di Serie B
L’Avellino chiude in vantaggio per 2-1 il primo tempo della sfida contro il Mantova, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Al Partenio-Lombardi, la formazione allenata da Alessandro Nesta riesce a ribaltare l’iniziale svantaggio grazie a una doppietta di Walid Cheddira.
Un risultato che, se confermato al termine dei novanta minuti, permetterebbe ai biancoverdi di salire a quota 19 punti, agganciando proprio il Mantova e il Pisa. In testa alla classifica resta il Palermo con 27 punti, seguito dal Modena a quota 26.
Avellino-Mantova 2-1: doppietta di Cheddira nel primo tempo
La partita si apre con il vantaggio immediato del Mantova. Al 3′ Ilie trova la rete con un preciso destro a giro dall’interno dell’area, sorprendendo la difesa biancoverde.
La squadra di Nesta reagisce e al 15′ trova il pareggio con Cheddira, che sfrutta un calcio d’angolo battuto dalla destra da Palumbo e supera Bardi con un colpo di testa.
L’Avellino aumenta la pressione e al 20′ sfiora il raddoppio ancora con Cheddira, fermato dall’uscita del portiere ospite. Al 26′ è invece Moruzzi a impegnare Bardi con una conclusione ravvicinata.
Il gol del sorpasso arriva al 31′: ancora Cheddira, ancora di testa e ancora su calcio d’angolo battuto da Palumbo. L’attaccante firma la doppietta personale e porta l’Avellino sul 2-1.
Nel finale della prima frazione il Mantova prova a reagire, ma Martinelli si oppone alle conclusioni di Ilie e Bragantini, consentendo ai padroni di casa di andare al riposo in vantaggio.
Serie B, classifica provvisoria con Avellino-Mantova all’intervallo
|Pos.
|Squadra
|Punti
|PG
|1
|Palermo
|27
|12
|2
|Modena
|26
|12
|3
|Ascoli
|21
|12
|4
|Avellino
|19
|12
|5
|Mantova
|19
|12
|6
|Pisa
|19
|12
|7
|Südtirol
|18
|12
|8
|Cesena
|18
|12
|9
|Benevento
|16
|12
|10
|Hellas Verona
|16
|12
|11
|Cremonese
|15
|12
|12
|Padova
|15
|11
|13
|Sampdoria
|14
|12
|14
|Carrarese
|13
|12
|15
|Juve Stabia*
|12
|12
|16
|Arezzo
|11
|11
|17
|Virtus Entella
|10
|12
|18
|L.R. Vicenza
|10
|12
|19
|Empoli
|9
|12
|20
|Catanzaro
|9
|12
Juve Stabia: 4 punti di penalizzazione. Classifica provvisoria calcolata considerando il 2-1 di Avellino-Mantova all’intervallo. Arezzo-Padova deve ancora disputarsi.