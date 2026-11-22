L’Avellino travolge il Mantova per 4-1 allo stadio Partenio-Lombardi nella dodicesima giornata del campionato di Serie B. La formazione allenata da Alessandro Nesta ribalta l’iniziale svantaggio grazie alla doppietta di Walid Cheddira e completa il successo nel finale con le reti di Pandolfi e Moruzzi.

Tre punti importanti per i biancoverdi, che salgono a quota 19 in classifica, agganciando proprio il Mantova e il Pisa. In vetta resta il Palermo di Filippo Inzaghi con 27 punti, seguito dal Modena a quota 26 e dall’Ascoli a 21.

Avellino-Mantova: Cheddira ribalta il vantaggio di Ilie

La partita si apre con una partenza aggressiva del Mantova, che trova il vantaggio dopo appena tre minuti. Ilie riceve il pallone all’interno dell’area e supera Martinelli con un preciso destro a giro.





L’Avellino fatica inizialmente a trovare spazi, ma al 15′ riesce a pareggiare. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla destra da Palumbo, Cheddira anticipa tutti e batte Bardi con un colpo di testa.

Il gol cambia l’inerzia dell’incontro. Al 20′ l’attaccante biancoverde sfiora il raddoppio, trovando sulla propria strada un intervento decisivo del portiere ospite. Sei minuti più tardi è Moruzzi a impegnare Bardi con una conclusione ravvicinata.

Al 31′ arriva il sorpasso. Ancora un calcio d’angolo dalla destra di Palumbo, ancora un colpo di testa vincente di Cheddira: l’attaccante completa la doppietta personale e porta l’Avellino sul 2-1.

Il Mantova prova a reagire e si rende pericoloso soprattutto con Ilie e Ruocco, ma Martinelli risponde con interventi importanti, consentendo ai padroni di casa di chiudere la prima frazione in vantaggio.

La ripresa: il Mantova cerca il pareggio, poi dilagano i biancoverdi

Nella seconda frazione l’Avellino prova subito ad allungare. Al 50′ Missori impegna Bardi con un destro sul primo palo, ma il portiere del Mantova respinge.

Un minuto più tardi gli ospiti hanno una grande occasione per pareggiare con Ruocco, che però spreca una ripartenza favorevole.

La partita resta aperta. Dopo un controllo per un possibile fallo di mano in area di Izzo, senza conseguenze arbitrali, Nesta inserisce Sounas al posto di Palmiero per dare nuove energie al centrocampo.

Al 70′ Russo cerca il terzo gol con una conclusione dal limite, respinta da Bardi. Poco dopo ci prova anche Besaggio, senza trovare lo specchio della porta.

Nel finale entrano Pandolfi e Cancellotti al posto di Cheddira e Missori. All’83’ proprio Pandolfi ha una grande opportunità in contropiede, ma dopo una lunga progressione spreca tutto tentando un pallonetto impreciso.

L’attaccante si riscatta al 90′, trovando la rete del 3-1. A completare il successo biancoverde arriva anche il gol di Moruzzi, che fissa il risultato sul definitivo 4-1.

L’Avellino conquista così una vittoria importante contro una diretta concorrente per le posizioni playoff.

Serie B, classifica aggiornata dopo Avellino-Mantova

Pos. Squadra Punti PG 1 Palermo 27 12 2 Modena 26 12 3 Ascoli 21 12 4 Avellino 19 12 5 Mantova 19 12 6 Pisa 19 12 7 Südtirol 18 12 8 Cesena 18 12 9 Benevento 16 12 10 Hellas Verona 16 12 11 Cremonese 15 12 12 Padova 15 11 13 Sampdoria 14 12 14 Carrarese 13 12 15 Juve Stabia* 12 12 16 Arezzo 11 11 17 Virtus Entella 10 12 18 L.R. Vicenza 10 12 19 Empoli 9 12 20 Catanzaro 9 12

Juve Stabia: 4 punti di penalizzazione.

Classifica aggiornata dopo Avellino-Mantova. Arezzo-Padova, in programma alle 17:15, deve ancora disputarsi.

Palermo ancora capolista, Avellino in zona playoff

La vittoria contro il Mantova permette all’Avellino di compiere un passo avanti importante nella corsa ai playoff. La formazione di Nesta raggiunge quota 19 punti e si porta al quarto posto, appaiata a Mantova e Pisa.

In testa alla graduatoria resta il Palermo, fermo a 27 punti dopo la sconfitta per 3-1 sul campo del Catanzaro. Il Modena, vittorioso contro la Juve Stabia, segue a una sola lunghezza, mentre l’Ascoli occupa la terza posizione con 21 punti.

La dodicesima giornata si completerà con Arezzo-Padova, ultima partita ancora in programma.